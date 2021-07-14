https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html

Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана в отношении Афганистана

Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана в отношении Афганистана

В Узбекистане убеждены, что политический процесс в Афганистане должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T16:25+0500

2021-07-14T16:25+0500

2021-07-14T16:33+0500

политика

шос

мид узбекистана

абдулазиз камилов

афганистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Душанбе состоялось заседание Контактной группы "ШОС – Афганистан". Участие в нем принял и глава МИД Узбекистана Адбулазиз Камилов, сообщили в пресс-службе ведомства.Среди участников дискуссии — руководители внешнеполитических ведомств Афганистана и государств-членов ШОС, Секретариата Организации, Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Стороны говорили о совместных действиях в афганском направлении. Высказали мнения касательно продвижения мирного процесса в этом государстве и его возвращения в русло стабильного развития и экономического возрождения.Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана по вопросам, связанным с афганской проблематикой.Прежде всего глава МИД подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы Афганистан был независимым и суверенным государством, и будет и дальше развивать дружественные политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправия.Узбекистан убежден, что политический процесс в Афганистане должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана.В завершение заседания его участники приняли Совместное заявление министров иностранных дел государств-членов ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не вмешивается в происходящие военные столкновения в Афганистане, считая это внутренним делом соседнего государства.В стране идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города."Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamir-kabulov-xaosom-voyny-na-severe-afganistana-mojet-vospolzovatsya-ig-19673013.html

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