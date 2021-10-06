https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-bekabade-otkrylas-futbolnaya-akademiya-madridskogo-reala---20787158.html

В Бекабаде открылась футбольная академия мадридского "Реала"

В Бекабаде открылась футбольная академия мадридского "Реала"

В здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут обучаться молодые дарования в семи возрастных... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T11:13+0500

2021-10-06T11:13+0500

2021-10-06T11:13+0500

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бекабад

футбольная ассоциация узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия "Реал Мадрид", сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. В церемонии открытия принял участие глава областной администрации Даврон Хидоятов, первый вице-президент ФАУ Равшан Ирматов, руководство Узбекского металлургического комбината, ветераны футбола, а также один из известных экс-игроков мадридского "Реала" Альваро Арбелоа.Отмечается, что в здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут проходить обучение молодые дарования в семи возрастных группах от 11 до 17 лет.Для постоянных активных тренировок в академии предусмотрены естественные и искусственные футбольные поля, а также помещения для занятий фитнесом.По словам директора спортивного учреждения Акмала Шарипова, открытие футбольной академии "Реал Мадрид" внесет весомый вклад в формирование нового поколения узбекистанских игроков.

https://uz.sputniknews.ru/20210126/Atletiko-Madrid-predlozhil-otkryt-v-Uzbekistane-futbolnuyu-akademiyu-15869699.html

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футбол, бекабад, футбольная ассоциация узбекистана