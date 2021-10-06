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https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-bekabade-otkrylas-futbolnaya-akademiya-madridskogo-reala---20787158.html
В Бекабаде открылась футбольная академия мадридского "Реала"
В Бекабаде открылась футбольная академия мадридского "Реала"
В здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут обучаться молодые дарования в семи возрастных... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T11:13+0500
2021-10-06T11:13+0500
спорт
футбол
бекабад
футбольная ассоциация узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия "Реал Мадрид", сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области. В церемонии открытия принял участие глава областной администрации Даврон Хидоятов, первый вице-президент ФАУ Равшан Ирматов, руководство Узбекского металлургического комбината, ветераны футбола, а также один из известных экс-игроков мадридского "Реала" Альваро Арбелоа.Отмечается, что в здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут проходить обучение молодые дарования в семи возрастных группах от 11 до 17 лет.Для постоянных активных тренировок в академии предусмотрены естественные и искусственные футбольные поля, а также помещения для занятий фитнесом.По словам директора спортивного учреждения Акмала Шарипова, открытие футбольной академии "Реал Мадрид" внесет весомый вклад в формирование нового поколения узбекистанских игроков.
https://uz.sputniknews.ru/20210126/Atletiko-Madrid-predlozhil-otkryt-v-Uzbekistane-futbolnuyu-akademiyu-15869699.html
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футбол, бекабад, футбольная ассоциация узбекистана

В Бекабаде открылась футбольная академия мадридского "Реала"

11:13 06.10.2021
79
© Ассоциация футбола УзбекистанаВ Бекабаде открылась футбольная академия “Реал Мадрид”
В Бекабаде открылась футбольная академия “Реал Мадрид” - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
В здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут обучаться молодые дарования в семи возрастных группах от 11 до 17 лет.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия "Реал Мадрид", сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
В церемонии открытия принял участие глава областной администрации Даврон Хидоятов, первый вице-президент ФАУ Равшан Ирматов, руководство Узбекского металлургического комбината, ветераны футбола, а также один из известных экс-игроков мадридского "Реала" Альваро Арбелоа.
© Ассоциация футбола УзбекистанаВ Бекабаде открылась футбольная академия “Реал Мадрид”
В Бекабаде открылась футбольная академия “Реал Мадрид” - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
В Бекабаде открылась футбольная академия “Реал Мадрид”
© Ассоциация футбола Узбекистана
Отмечается, что в здании расположены тренировочный цех, общежитие со всеми удобствами и современная кухня. В академии начнут проходить обучение молодые дарования в семи возрастных группах от 11 до 17 лет.
Для постоянных активных тренировок в академии предусмотрены естественные и искусственные футбольные поля, а также помещения для занятий фитнесом.
Стадион Ванда Метрополитано - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2021
Спорт
"Атлетико Мадрид" предложил открыть в Узбекистане футбольную академию
26 января, 16:09
556
По словам директора спортивного учреждения Акмала Шарипова, открытие футбольной академии "Реал Мадрид" внесет весомый вклад в формирование нового поколения узбекистанских игроков.
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