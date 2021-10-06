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В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T12:34+0500
2021-10-06T12:35+0500
происшествия
ферганская область
женщина
убийство
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Вор забрался в дом и зарезал беременную женщину в Язъяванском районе Ферганской области, передает пресс-служба Генпрокуратуры.По информации надзорного органа, трагический инцидент случился в июне этого года, но всеобщую огласку он получил недавно. В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестный проник в один из домов, расположенных на улице Узбекистанской, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако в помещении он столкнулся с молодой беременной женщиной. Злоумышленник ударил ее ножом и скрылся с места преступления. От полученной раны девушка впоследствии скончалась в больнице.Как сообщили родственники, погибшая была на восьмом месяце беременности. К тому же у нее есть малолетний ребенок.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" УК РУз. Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190212/Napavshiy-na-beremennuyu-zhenschinu-paren-poluchil-15-let-tyurmy-10798575.html
ферганская область
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ферганская область, женщина, убийство, уголовное дело

В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности

12:34 06.10.2021 (обновлено: 12:35 06.10.2021)
952
© unsplash / Michalina Беременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© unsplash / Michalina
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Вор забрался в дом и зарезал беременную женщину в Язъяванском районе Ферганской области, передает пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации надзорного органа, трагический инцидент случился в июне этого года, но всеобщую огласку он получил недавно.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестный проник в один из домов, расположенных на улице Узбекистанской, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако в помещении он столкнулся с молодой беременной женщиной. Злоумышленник ударил ее ножом и скрылся с места преступления. От полученной раны девушка впоследствии скончалась в больнице.
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Как сообщили родственники, погибшая была на восьмом месяце беременности. К тому же у нее есть малолетний ребенок.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" УК РУз.
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.
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