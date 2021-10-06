https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-ferganskoy-oblasti-vor-zarezal-jenschinu-na-vosmom-mesyatse-beremennosti-20789445.html

В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности

В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности

Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T12:34+0500

2021-10-06T12:34+0500

2021-10-06T12:35+0500

происшествия

ферганская область

женщина

убийство

уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Вор забрался в дом и зарезал беременную женщину в Язъяванском районе Ферганской области, передает пресс-служба Генпрокуратуры.По информации надзорного органа, трагический инцидент случился в июне этого года, но всеобщую огласку он получил недавно. В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестный проник в один из домов, расположенных на улице Узбекистанской, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако в помещении он столкнулся с молодой беременной женщиной. Злоумышленник ударил ее ножом и скрылся с места преступления. От полученной раны девушка впоследствии скончалась в больнице.Как сообщили родственники, погибшая была на восьмом месяце беременности. К тому же у нее есть малолетний ребенок.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" УК РУз. Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20190212/Napavshiy-na-beremennuyu-zhenschinu-paren-poluchil-15-let-tyurmy-10798575.html

ферганская область

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ферганская область, женщина, убийство, уголовное дело