https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-ferganskoy-oblasti-vor-zarezal-jenschinu-na-vosmom-mesyatse-beremennosti-20789445.html
В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T12:34+0500
2021-10-06T12:34+0500
2021-10-06T12:35+0500
происшествия
ферганская область
женщина
убийство
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Вор забрался в дом и зарезал беременную женщину в Язъяванском районе Ферганской области, передает пресс-служба Генпрокуратуры.По информации надзорного органа, трагический инцидент случился в июне этого года, но всеобщую огласку он получил недавно. В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестный проник в один из домов, расположенных на улице Узбекистанской, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако в помещении он столкнулся с молодой беременной женщиной. Злоумышленник ударил ее ножом и скрылся с места преступления. От полученной раны девушка впоследствии скончалась в больнице.Как сообщили родственники, погибшая была на восьмом месяце беременности. К тому же у нее есть малолетний ребенок.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" УК РУз. Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190212/Napavshiy-na-beremennuyu-zhenschinu-paren-poluchil-15-let-tyurmy-10798575.html
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ферганская область, женщина, убийство, уголовное дело
В Ферганской области вор зарезал женщину на восьмом месяце беременности
12:34 06.10.2021 (обновлено: 12:35 06.10.2021)
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Вор забрался в дом и зарезал беременную женщину в Язъяванском районе Ферганской области, передает
пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации надзорного органа, трагический инцидент случился в июне этого года, но всеобщую огласку он получил недавно.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестный проник в один из домов, расположенных на улице Узбекистанской, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако в помещении он столкнулся с молодой беременной женщиной. Злоумышленник ударил ее ножом и скрылся с места преступления. От полученной раны девушка впоследствии скончалась в больнице.
Как сообщили родственники, погибшая была на восьмом месяце беременности. К тому же у нее есть малолетний ребенок.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" УК РУз.
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается.