https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-kashkadare-obyasnili-pochemu-shkolniki-zanimayutsya-v-prognivshem-sportzale-20792857.html

В Кашкадарье объяснили, почему школьники занимаются в прогнившем спортзале

В Кашкадарье объяснили, почему школьники занимаются в прогнившем спортзале

Кадры сделаны в общеобразовательной школе № 58 в горном селе Гилан Шахрисабзского района. Причиной случившегося называют грунтовые воды. Ремонт планируется... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T14:56+0500

2021-10-06T14:56+0500

2021-10-06T14:56+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

школа

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Областное управление народного образования Кашкадарьинской области прокомментировало распространившиеся в соцсетях фото, где школьники занимаются физкультурой в спортзале с прогнившем полом.Информация о неприемлемых условиях, где дети вынуждены заниматься на уроке среди торчащих половых досок, распространилась в соцсетях и местных СМИ. По данным облУНО, кадры сделаны в общеобразовательной школе № 58, расположенной в горном селе Гилан Шахрисабзского района, а причиной сложившейся ситуации стали грунтовые воды.В управлении отметили, что средства на ремонт спортивного зала местный бюджет выделит не ранее следующего года. Пока же здесь планируется провести первичные работы, используя имеющиеся для этого возможности.По данным ведомства, данная школа построена в 1967 году. В 2014-ом капитально отремонтированы два корпуса на 240 ученических мест, а также построен новый на 200. Относительно новым оказался и спортивный зал: он появился здесь в 2007 года.На сегодняшний день школа способна принять 776 учеников.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/pochemu-v-odnoy-iz-shkol-kashkadari-deti-nachali-uchebnyy-god-sidya-na-polu--otvet-glavy-mno-20455749.html

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узбекистан, кашкадарьинская область, школа