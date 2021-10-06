https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-pridumali-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-v-shos-do-2027-goda-20783158.html

В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года

В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года

Узбекистан в сентябре на саммите ШОС в Душанбе принял председательство в этой организации. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T09:30+0500

2021-10-06T09:30+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан в период своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подготовит план действий по укреплению сотрудничества и мер доверия между государствами-членами организации на 2023-2027 годы.Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.Арзиев также отметил, что ведется серьезная подготовка к саммиту ШОС на высшем уровне, запланированному в республике на 15-16 сентября 2022 года. Напомним: в сентябре на саммите ШОС в Душанбе председательство в организации перешло к Узбекистану. До этого республика председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/shos-vyshel-na-blijniy-vostok-otnosheniya-tsa-i-irana-poluchili-novoe-razvitie-20643622.html

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