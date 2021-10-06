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В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года
В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года
Узбекистан в сентябре на саммите ШОС в Душанбе принял председательство в этой организации. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T09:30+0500
2021-10-06T09:30+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан в период своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подготовит план действий по укреплению сотрудничества и мер доверия между государствами-членами организации на 2023-2027 годы.Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.Арзиев также отметил, что ведется серьезная подготовка к саммиту ШОС на высшем уровне, запланированному в республике на 15-16 сентября 2022 года. Напомним: в сентябре на саммите ШОС в Душанбе председательство в организации перешло к Узбекистану. До этого республика председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/shos-vyshel-na-blijniy-vostok-otnosheniya-tsa-i-irana-poluchili-novoe-razvitie-20643622.html
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В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года

09:30 06.10.2021
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкГосударственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021"
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Узбекистан в сентябре на саммите ШОС в Душанбе принял председательство в этой организации.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан в период своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подготовит план действий по укреплению сотрудничества и мер доверия между государствами-членами организации на 2023-2027 годы.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Фарход Арзиев на международной конференции "Узбекистан: стремительные реформы за пять лет" в Ташкенте.
"Ведется большая подготовка к принятию плана действий на 2023-2027 годы, который будет включать шаги по укреплению сотрудничества и мер доверия между государствами-членами ШОС".
Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев - Sputnik Узбекистан
Фарход Арзиев
Первый замглавы МИД РУз
Арзиев также отметил, что ведется серьезная подготовка к саммиту ШОС на высшем уровне, запланированному в республике на 15-16 сентября 2022 года.
Напомним: в сентябре на саммите ШОС в Душанбе председательство в организации перешло к Узбекистану.
До этого республика председательствовал в ШОС в 2004, 2010 и 2016 годах.
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