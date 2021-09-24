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ШОС вышел на Ближний Восток: отношения ЦА и Ирана получили новое развитие
ШОС вышел на Ближний Восток: отношения ЦА и Ирана получили новое развитие
Вступление Ирана в ШОС будет способствовать усилению его сотрудничества с Узбекистаном и странами региона Центральной Азии в области экономики и безопасности... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T20:49+0500
2021-09-24T20:49+0500
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Эксперт клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов рассказал о том, как будут развиваться отношения Ташкента с Тегераном после полноценного вступления Ирана в ШОС и кто, на его взгляд, после этой страны может стать следующим претендентом на вступление в организацию.Иран стал девятым полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Его полноценное участие в ШОС было одобрено лидерами на юбилейном саммите, состоявшемся в Душанбе на прошлой неделе. Исламская Республика Иран - ворота на Ближний Восток для ШОС, страна с населением 83 млн человек, обладающая гигантским военным потенциалом.Тегеран и Ташкент на протяжении нескольких лет успешно сотрудничают в пищевой и агропромышленности, а также по другим отраслям, а показатели взаимной торговли стран заметно растут.Присоединение Ирана к ШОС позволит странам-членам, в том числе Узбекистану, выйти на новый уровень взаимодействия, устранив ранее имеющиеся барьеры между государствами."Мы будем наблюдать трансформации в сторону улучшений в области кооперации Ташкента и Тегерана. А ШОС может стать платформой для углубления связей стран", - поясняет эксперт.Новые власти в Кабуле до сих пор не представили свою экономическую стратегию, но Ташкент считает важным привлекать Афганистан в экономические процессы в Центральной Азии.Фархад Ибрагимов также предположил, кто может стать следующим претендентом на членство в ШОС после Ирана. ШОС "мыслит глобально" и сплотила вокруг себя ведущих игроков мира, у нее есть серьезные перспективы", - резюмирует Фархад Ибрагимов.Полную версию интервью читайте на нашем канале в YouTube &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-i-iran-obsudili-voprosy-tranzitnogo-potentsiala-obeix-stran-20527360.html
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мультимедиа , шос, экономика, иран, мнение эксперта

ШОС вышел на Ближний Восток: отношения ЦА и Ирана получили новое развитие

20:49 24.09.2021
143
© Sputnik
Эксклюзив
Вступление Ирана в ШОС будет способствовать усилению его сотрудничества с Узбекистаном и странами региона Центральной Азии в области экономики и безопасности. Кроме того, это позволит по-иному взглянуть на ситуацию в Афганистане.
Эксперт клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов рассказал о том, как будут развиваться отношения Ташкента с Тегераном после полноценного вступления Ирана в ШОС и кто, на его взгляд, после этой страны может стать следующим претендентом на вступление в организацию.
Иран стал девятым полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Его полноценное участие в ШОС было одобрено лидерами на юбилейном саммите, состоявшемся в Душанбе на прошлой неделе.
Исламская Республика Иран - ворота на Ближний Восток для ШОС, страна с населением 83 млн человек, обладающая гигантским военным потенциалом.
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Тегеран и Ташкент на протяжении нескольких лет успешно сотрудничают в пищевой и агропромышленности, а также по другим отраслям, а показатели взаимной торговли стран заметно растут.
Присоединение Ирана к ШОС позволит странам-членам, в том числе Узбекистану, выйти на новый уровень взаимодействия, устранив ранее имеющиеся барьеры между государствами.
"Мы будем наблюдать трансформации в сторону улучшений в области кооперации Ташкента и Тегерана. А ШОС может стать платформой для углубления связей стран", - поясняет эксперт.
Новые власти в Кабуле до сих пор не представили свою экономическую стратегию, но Ташкент считает важным привлекать Афганистан в экономические процессы в Центральной Азии.
Фархад Ибрагимов также предположил, кто может стать следующим претендентом на членство в ШОС после Ирана.
"Возможно, это будет Турция, Азербайджан или Армения, которые сейчас являются партнерами ШОС. Или Монголия, Камбоджа, Непал и даже Ирак и Сирия", - рассуждает политолог.
ШОС "мыслит глобально" и сплотила вокруг себя ведущих игроков мира, у нее есть серьезные перспективы", - резюмирует Фархад Ибрагимов.
Полную версию интервью читайте на нашем канале в YouTube >>
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