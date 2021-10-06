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В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов
В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов
Фальшивомонетчики успели сбыть самодельных купюр на 210 миллиона сумов. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:47+0500
2021-10-06T15:47+0500
происшествия
ташкентская область
фальшивые деньги
происшествия и криминал в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкентской области задержаны два фальшивомонетчика, успевших пустить в оборот поддельные купюры номиналом 100 тысяч сумов на сумму 210 миллионов сумов, сообщает Служба госбезопасности.В ходе операции оперативники Ташкентского областного управления Государственного таможенного комитета и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали 33-летнего жителя города Алмалыка, который пытался сбыть 100-тысячные банкноты на общую сумму в 5 миллионов сумов. При обыске у него дома обнаружены фальшивые купюры еще на 2,6 миллиона сумов.Как показало предварительное расследование, фальшивки распечатали на цветном принтере 22-летний житель Алмалыка и 20-летний житель Пскентского района. Обоих молодых людей задержали. Как выяснилось, к этому моменту фальшивомонетчики успели сбыть самодельных банкнот на сумму 210 миллионов сумов.В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/jitel-ferganskoy-oblasti-pechatal-na-tsvetnom-printere-falshivye-dengi-18156337.html
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ташкентская область, фальшивые деньги, происшествия и криминал в узбекистане

В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов

15:47 06.10.2021
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© Пресс-служба Службы государственной безопасности УзбекистанаФальшивые банкноты
Фальшивые банкноты - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана
Фальшивомонетчики успели сбыть самодельных купюр на 210 миллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкентской области задержаны два фальшивомонетчика, успевших пустить в оборот поддельные купюры номиналом 100 тысяч сумов на сумму 210 миллионов сумов, сообщает Служба госбезопасности.
В ходе операции оперативники Ташкентского областного управления Государственного таможенного комитета и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали 33-летнего жителя города Алмалыка, который пытался сбыть 100-тысячные банкноты на общую сумму в 5 миллионов сумов. При обыске у него дома обнаружены фальшивые купюры еще на 2,6 миллиона сумов.
Как показало предварительное расследование, фальшивки распечатали на цветном принтере 22-летний житель Алмалыка и 20-летний житель Пскентского района. Обоих молодых людей задержали. Как выяснилось, к этому моменту фальшивомонетчики успели сбыть самодельных банкнот на сумму 210 миллионов сумов.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Происшествия
Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги
5 апреля, 15:24
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