https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashoblasti-izyato-3-mln-poddelnyx-sumov-20794307.html

В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов

В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов

Фальшивомонетчики успели сбыть самодельных купюр на 210 миллиона сумов. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T15:47+0500

2021-10-06T15:47+0500

2021-10-06T15:47+0500

происшествия

ташкентская область

фальшивые деньги

происшествия и криминал в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В Ташкентской области задержаны два фальшивомонетчика, успевших пустить в оборот поддельные купюры номиналом 100 тысяч сумов на сумму 210 миллионов сумов, сообщает Служба госбезопасности.В ходе операции оперативники Ташкентского областного управления Государственного таможенного комитета и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали 33-летнего жителя города Алмалыка, который пытался сбыть 100-тысячные банкноты на общую сумму в 5 миллионов сумов. При обыске у него дома обнаружены фальшивые купюры еще на 2,6 миллиона сумов.Как показало предварительное расследование, фальшивки распечатали на цветном принтере 22-летний житель Алмалыка и 20-летний житель Пскентского района. Обоих молодых людей задержали. Как выяснилось, к этому моменту фальшивомонетчики успели сбыть самодельных банкнот на сумму 210 миллионов сумов.В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/jitel-ferganskoy-oblasti-pechatal-na-tsvetnom-printere-falshivye-dengi-18156337.html

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ташкентская область, фальшивые деньги, происшествия и криминал в узбекистане