https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-deboshirov-lishat-svobody-na-tri-goda-za-soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-20785028.html

В Узбекистане дебоширов лишат свободы на три года за сопротивление представителям власти

В Узбекистане дебоширов лишат свободы на три года за сопротивление представителям власти

Мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T10:12+0500

2021-10-06T10:12+0500

2021-10-06T10:19+0500

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узбекистан

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закон

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане правонарушителям, оказавшим сопротивление представителям власти, теперь грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Эта мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.Виды наказанийКроме того, злоумышленника, не подчиняющегося законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, теперь могут оштрафовать на сумму в размере от 270 тысяч до 3 млн 240 тысяч сумов (1 – 12 БРВ, ранее – до 2 БРВ). Повторное нарушение налагается штрафом от 3 млн 240 тысяч до 4 млн 50 тысяч сумов (12 – 15 БРВ, ранее 2 – 3 БРВ). Также за подобное противоправное поведение предусмотрен административный арест до пятнадцати суток.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html

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