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В Узбекистане дебоширов лишат свободы на три года за сопротивление представителям власти
В Узбекистане дебоширов лишат свободы на три года за сопротивление представителям власти
Мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T10:12+0500
2021-10-06T10:19+0500
общество
узбекистан
уголовный кодекс
административный арест
закон
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане правонарушителям, оказавшим сопротивление представителям власти, теперь грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Эта мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.Виды наказанийКроме того, злоумышленника, не подчиняющегося законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, теперь могут оштрафовать на сумму в размере от 270 тысяч до 3 млн 240 тысяч сумов (1 – 12 БРВ, ранее – до 2 БРВ). Повторное нарушение налагается штрафом от 3 млн 240 тысяч до 4 млн 50 тысяч сумов (12 – 15 БРВ, ранее 2 – 3 БРВ). Также за подобное противоправное поведение предусмотрен административный арест до пятнадцати суток.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/soprotivlenie-predstavitelyam-vlasti-vstanet-v-kopeechku-shtrafy-uvelicheny-19455741.html
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узбекистан, уголовный кодекс, административный арест, закон

В Узбекистане дебоширов лишат свободы на три года за сопротивление представителям власти

10:12 06.10.2021 (обновлено: 10:19 06.10.2021)
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© Sputnik / Константин РодиковЗадержанный на заседании суда
Задержанный на заседании суда - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Константин Родиков
Мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане правонарушителям, оказавшим сопротивление представителям власти, теперь грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Эта мера наказания предусмотрена законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Виды наказаний

Штраф от 50 до 100 базовых расчетных величин (прежде – до 50 БРВ). В денежном эквиваленте стоимость взыскания будет варьироваться от 13,5 млн до 27 млн сумов.
Обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до трех лет.
Ограничение свободы от одного года до трех лет (ранее – до одного года).
Лишение свободы от одного года до трех лет (в прошлом – до одного года).
Задержание преступника - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
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Кроме того, злоумышленника, не подчиняющегося законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, теперь могут оштрафовать на сумму в размере от 270 тысяч до 3 млн 240 тысяч сумов (1 – 12 БРВ, ранее – до 2 БРВ). Повторное нарушение налагается штрафом от 3 млн 240 тысяч до 4 млн 50 тысяч сумов (12 – 15 БРВ, ранее 2 – 3 БРВ). Также за подобное противоправное поведение предусмотрен административный арест до пятнадцати суток.
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