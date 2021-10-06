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В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза
В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза
Лицензии получили Фармацевтический институт и филиал Латвийской высшей школы менеджмента в Фергане. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T14:18+0500
2021-10-06T14:18+0500
общество
узбекистан
вуз
высшее образование
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ТАШКЕНТ. 6 окт – Sputnik. Еще два негосударственных вуза прошли лицензирование, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования.Лицензию получили Фармацевтический институт образования и исследований и филиал Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии в городе Фергане. Таким образом, на сегодняшний день в Узбекистане официально действует 21 негосударственное учебное заведение.Все негосударственные вузы самостоятельно определяют сроки и порядок набора абитуриентов. Вузы, обучающие студентов по государственным образовательным стандартам и требованиям, выдают выпускникам дипломы государственного образца. Если же учебное заведение реализует свою собственную учебную программу, указанную в лицензии, то по окончании обучения оно выдает собственные дипломы, признаваемые в Республике Узбекистан.Если же студент захочет перевестись из негосударственного в государственный вуз, ему придется сдать экзамен или тест, в зависимости от выбранной специальности, уточнили в инспекции.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/pervyy-zarubejnyy-filial-vgika-otkrylsya-v-tashkente-20727396.html
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узбекистан, вуз, высшее образование

В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза

14:18 06.10.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтуденты
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Лицензии получили Фармацевтический институт и филиал Латвийской высшей школы менеджмента в Фергане.
ТАШКЕНТ. 6 окт – Sputnik. Еще два негосударственных вуза прошли лицензирование, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования.
Лицензию получили Фармацевтический институт образования и исследований и филиал Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии в городе Фергане. Таким образом, на сегодняшний день в Узбекистане официально действует 21 негосударственное учебное заведение.
Список негосударственных вузов Узбекистана

- Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте

- Туринский политехнический университет в г. Ташкенте

- Университет Инха в Ташкенте

- Технический институт Ёджу в г. Ташкенте

- Университет Амити в г. Ташкенте

- Центр реализации образовательных программ Университета Вебстера в г. Ташкенте

- Университет AKFA

- Кокандский университет

- Корейский международный университет в городе Фергана

- TEAM University

- Британский университет менеджмента в г. Ташкенте

- Международный университет “Tashkent International University of Education”

- Филиал Турецкого университета экономики и технологий в г. Ташкенте

- Университет"EUROPEAN MEDICAL"

- Университет"STARS INTERNATIONAL"

- Институт мировых языков имени Маъмуна

- Университет "AL-BUKHARI"

- Университет "CAMBRIDGE INTERNATIONAL"

- Университет "TMC"

- Филиал Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии в городе Фергане

- Фармацевтический институт образования и исследований

Все негосударственные вузы самостоятельно определяют сроки и порядок набора абитуриентов. Вузы, обучающие студентов по государственным образовательным стандартам и требованиям, выдают выпускникам дипломы государственного образца. Если же учебное заведение реализует свою собственную учебную программу, указанную в лицензии, то по окончании обучения оно выдает собственные дипломы, признаваемые в Республике Узбекистан.
Если же студент захочет перевестись из негосударственного в государственный вуз, ему придется сдать экзамен или тест, в зависимости от выбранной специальности, уточнили в инспекции.
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