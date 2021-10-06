В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза
- Сингапурский институт развития менеджмента в г. Ташкенте
- Туринский политехнический университет в г. Ташкенте
- Университет Инха в Ташкенте
- Технический институт Ёджу в г. Ташкенте
- Университет Амити в г. Ташкенте
- Центр реализации образовательных программ Университета Вебстера в г. Ташкенте
- Университет AKFA
- Кокандский университет
- Корейский международный университет в городе Фергана
- TEAM University
- Британский университет менеджмента в г. Ташкенте
- Международный университет “Tashkent International University of Education”
- Филиал Турецкого университета экономики и технологий в г. Ташкенте
- Университет"EUROPEAN MEDICAL"
- Университет"STARS INTERNATIONAL"
- Институт мировых языков имени Маъмуна
- Университет "AL-BUKHARI"
- Университет "CAMBRIDGE INTERNATIONAL"
- Университет "TMC"
- Филиал Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии в городе Фергане
- Фармацевтический институт образования и исследований