https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-litsenzirovano-esche-dva-negosudarstvennyx-vuza-20791528.html

В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза

В Узбекистане лицензировано еще два негосударственных вуза

Лицензии получили Фармацевтический институт и филиал Латвийской высшей школы менеджмента в Фергане. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T14:18+0500

2021-10-06T14:18+0500

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общество

узбекистан

вуз

высшее образование

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ТАШКЕНТ. 6 окт – Sputnik. Еще два негосударственных вуза прошли лицензирование, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования.Лицензию получили Фармацевтический институт образования и исследований и филиал Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии в городе Фергане. Таким образом, на сегодняшний день в Узбекистане официально действует 21 негосударственное учебное заведение.Все негосударственные вузы самостоятельно определяют сроки и порядок набора абитуриентов. Вузы, обучающие студентов по государственным образовательным стандартам и требованиям, выдают выпускникам дипломы государственного образца. Если же учебное заведение реализует свою собственную учебную программу, указанную в лицензии, то по окончании обучения оно выдает собственные дипломы, признаваемые в Республике Узбекистан.Если же студент захочет перевестись из негосударственного в государственный вуз, ему придется сдать экзамен или тест, в зависимости от выбранной специальности, уточнили в инспекции.

https://uz.sputniknews.ru/20211001/pervyy-zarubejnyy-filial-vgika-otkrylsya-v-tashkente-20727396.html

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узбекистан, вуз, высшее образование