https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-otkrylsya-ofis-italyanskoy-kompanii-po-kiberbezopasnosti-20800759.html
В Узбекистане открылся офис итальянской компании по кибербезопасности
В Узбекистане открылся офис итальянской компании по кибербезопасности
Компания Sababa Security намерена собрать в Ташкенте команду технических экспертов, которая будет поддерживать местные организации и сможет стать связующим... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T21:29+0500
2021-10-06T21:29+0500
2021-10-06T21:29+0500
общество
киберпреступность
узбекистан
италия
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Итальянская компания Sababa Security, работающая в сфере кибербезопасности, открыла офис в Узбекистане, сообщает информационное агентство “Дунё”.Мероприятие, посвященное этому событию, прошло накануне в Министерстве инновационного развития. Отмечается, что Узбекистан станет основным хабом компании в Центральной Азии.По словам посла Узбекистана в Италии Отабека Акбарова, отношения с Sababa Security установлены в декабре 2020 года в ходе узбекско-итальянского бизнес-форума. В текущем году представители компании три раза приезжали в Ташкент для проведения переговоров.Как заявил генеральный директор Sababa Security Алессио Ачети, уже заключены несколько коммерческих сделок и установлены важные связи с крупным бизнесом в Узбекистане. Налажено сотрудничество с несколькими университетами.Итальянская компания Sababa Security создана в городе Милане в 2019 году. Она предлагает продукты, тренинги и управляемые услуги для защиты различных информационных и операционных технологий от киберугроз.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html
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киберпреступность, узбекистан, италия
В Узбекистане открылся офис итальянской компании по кибербезопасности
Компания Sababa Security намерена собрать в Ташкенте команду технических экспертов, которая будет поддерживать местные организации и сможет стать связующим звеном с головным офисом в Италии.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Итальянская компания Sababa Security, работающая в сфере кибербезопасности, открыла офис в Узбекистане, сообщает
информационное агентство “Дунё”.
Мероприятие, посвященное этому событию, прошло накануне в Министерстве инновационного развития. Отмечается, что Узбекистан станет основным хабом компании в Центральной Азии.
По словам посла Узбекистана в Италии Отабека Акбарова, отношения с Sababa Security установлены в декабре 2020 года в ходе узбекско-итальянского бизнес-форума. В текущем году представители компании три раза приезжали в Ташкент для проведения переговоров.
“Установление отношений с данной компанией необходимо для того, чтобы работать в сфере информационных технологий и кибербезопасности, инвестировать в развитие нашей страны и в дальнейшем расширять сотрудничество с местными организациями и компаниями”, — сказал посол.
Как заявил генеральный директор Sababa Security Алессио Ачети, уже заключены несколько коммерческих сделок и установлены важные связи с крупным бизнесом в Узбекистане. Налажено сотрудничество с несколькими университетами.
“Наш план на следующий год – собрать сильную команду технических экспертов здесь в Ташкенте, которая будет поддерживать местные организации и сможет стать связующим звеном с головным офисом в Италии”, — сказал Ачети.
Итальянская компания Sababa Security создана в городе Милане в 2019 году. Она предлагает продукты, тренинги и управляемые услуги для защиты различных информационных и операционных технологий от киберугроз.