https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-otkrylsya-ofis-italyanskoy-kompanii-po-kiberbezopasnosti-20800759.html

В Узбекистане открылся офис итальянской компании по кибербезопасности

В Узбекистане открылся офис итальянской компании по кибербезопасности

Компания Sababa Security намерена собрать в Ташкенте команду технических экспертов, которая будет поддерживать местные организации и сможет стать связующим... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T21:29+0500

2021-10-06T21:29+0500

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общество

киберпреступность

узбекистан

италия

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Итальянская компания Sababa Security, работающая в сфере кибербезопасности, открыла офис в Узбекистане, сообщает информационное агентство “Дунё”.Мероприятие, посвященное этому событию, прошло накануне в Министерстве инновационного развития. Отмечается, что Узбекистан станет основным хабом компании в Центральной Азии.По словам посла Узбекистана в Италии Отабека Акбарова, отношения с Sababa Security установлены в декабре 2020 года в ходе узбекско-итальянского бизнес-форума. В текущем году представители компании три раза приезжали в Ташкент для проведения переговоров.Как заявил генеральный директор Sababa Security Алессио Ачети, уже заключены несколько коммерческих сделок и установлены важные связи с крупным бизнесом в Узбекистане. Налажено сотрудничество с несколькими университетами.Итальянская компания Sababa Security создана в городе Милане в 2019 году. Она предлагает продукты, тренинги и управляемые услуги для защиты различных информационных и операционных технологий от киберугроз.

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https://uz.sputniknews.ru/20200717/Kak-obespechit-kiberbezopasnost-nebankovskikh-kreditnykh-organizatsiy---otvet-TsB-14561401.html

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киберпреступность, узбекистан, италия