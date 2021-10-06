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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-zapuscheno-prilojenie-dlya-vyborov-20787447.html
В Узбекистане запущено приложение для выборов
В Узбекистане запущено приложение для выборов
Мобильное приложение "Saylov2021", разработанное к предстоящим президентским выборам, можно скачать через Google Play и iOS. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T11:22+0500
2021-10-06T11:22+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Узбекистане к президентским выборам запустили мобильное приложение "Saylov2021".Скачать приложение можно бесплатно через платформы Google Play и iOS, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в своем Telegram-канале.Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Досрочно проголосовать узбекистанцы смогут с 14 по 20 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/dipmissii-gotovyatsya-k-vyboram-gde-golosovat-uzbekistantsam-20699013.html
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цик узбекистана, узбекистан, мобильное приложение

В Узбекистане запущено приложение для выборов

11:22 06.10.2021
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© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаМобильное приложение Saylov2021
Мобильное приложение Saylov2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Мобильное приложение "Saylov2021", разработанное к предстоящим президентским выборам, можно скачать через Google Play и iOS.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Узбекистане к президентским выборам запустили мобильное приложение "Saylov2021".
Скачать приложение можно бесплатно через платформы Google Play и iOS, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в своем Telegram-канале.
"В мобильном приложении "Saylov2021" собраны все новости о выборах, которые обновляются ежедневно. Есть в нем также вся необходимая юридическая информация для избирателей, членов избирательных комиссий, наблюдателей, кандидатов и их доверенных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Досрочно проголосовать узбекистанцы смогут с 14 по 20 октября.
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Дипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?
29 сентября, 17:04
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