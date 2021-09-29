https://uz.sputniknews.ru/20210929/dipmissii-gotovyatsya-k-vyboram-gde-golosovat-uzbekistantsam-20699013.html

Дипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?

Дипмиссии готовятся к выборам: где голосовать узбекистанцам?

Граждане Узбекистана смогут проголосовать в нескольких городах Казахстана, России, во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T17:04+0500

2021-09-29T17:04+0500

2021-09-29T17:25+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

голосование

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/430/32/4303222_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_40de5921e6cb17e061bf080cc9d281a5.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Зарубежные дипломатические миссии Узбекистана активно готовятся к предстоящим 24 октября президентским выборам, сообщает информационное агентство "Дунё" Министерства иностранных дел республики.Всего при зарубежных дипломатических миссиях будут действовать 54 избирательные комиссии. Дипломаты сейчас готовят помещения и проводят встречи с гражданами. Кроме того, сотрудники готовятся к проведению досрочного голосования с 14 по 20 октября.В Казахстане досрочное голосование пройдет в Алматы, Шымкенте, Актау, Атырау, Уральске и Актобе, а также в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях.В России для проведения досрочного голосования в различных регионах страны будут сформированы выездные комиссии. Они будут выезжать в населенные пункты, где проживает, работает и учится большое количество узбекистанцев.В США избирательные участки откроются при посольстве в Вашингтоне и дипломатической миссии в Нью-Йорке.Для проведения досрочных выборов откроются восемь мобильных избирательных участка: 15 октября в Сан-Франциско (Калифорния); 16 октября – в Бруклине (Нью-Йорк) и Орландо (Флорида); 17 октября – в Чикаго (Иллинойс); Пейксвилле (Мэриленд); Стерлинге (Вирджиния) и Филадельфии (Пенсильвания); 18 октября – в Питтсбурге (Пенсильвания).В Израиле узбекистанцы могут проголосовать в посольстве, а досрочное голосование будет организовано в Тель-Авиве, Холоне, Ор-Йехуде, Петах Тикве, Рамле и Нетании.В Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Индии, Иране, Китае и многих других странах сотрудники дипломатических представительств проводят встречи с гражданами Узбекистана, рассказывают им о процедуре проведения выборов, дают всю необходимую информацию о голосовании и отвечают на вопросы.А посольство в Индонезии даже сняло серию видеороликов о выборах с участием выдающихся соотечественников. К примеру, в первом ролике участвует узбекистанский футболист Джавлон Гусейнов.Подробную информацию о выборах, избирательных участках и процедуре голосования можно узнать на сайтах посольств, Центральной избирательной комиссии, в СМИ. А зарегистрироваться для голосования можно на сайте https://saylov.mfa.uz/. Для удобства избирателей была создана интерактивная карта участков для голосования по всему миру.Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/glava-ispolkoma-sng-vozglavit-missiyu-nablyudateley-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20657064.html

https://uz.sputniknews.ru/20210914/vse-kandidaty-v-prezidenty-zaregistrirovany-v-tsik-20484608.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, голосование, посольство