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Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий
Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий
В среду председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T16:26+0500
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2021-10-06T16:26+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на президентских выборах в республике. В среду председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ.Напомним, что группа наблюдателей МПА СНГ входит в состав миссии СНГ по наблюдению за выборами.В качестве главы миссии наблюдателей от стран Содружества в конце сентября был аккредитован исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Среди них и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Миссия МПА СНГ будет наблюдать за выборами президента Узбекистана в Ташкенте и областях страны. К работе около 100 экспертов приступили в конце сентября. Итоговый отчет миссии опубликуют по результатам длительного мониторинга.
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президентские выборы в узбекистане, выборы, снг, наблюдатели, выборы президента
Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий
В среду председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на президентских выборах в республике.
В среду председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ.
"Группу наблюдателей МПА СНГ возглавит первый заместитель председателя Маджлиси намояндагон Оли Республики Таджикистан Махмадали Ватанзода", — говорится в сообщении.
Напомним, что группа наблюдателей МПА СНГ входит в состав миссии СНГ по наблюдению за выборами.
В качестве главы миссии наблюдателей от стран Содружества в конце сентября был аккредитован
исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Среди них и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.
Миссия МПА СНГ будет наблюдать за выборами президента Узбекистана в Ташкенте и областях страны. К работе около 100 экспертов приступили в конце сентября.
Итоговый отчет миссии опубликуют по результатам длительного мониторинга.