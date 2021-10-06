https://uz.sputniknews.ru/20211006/vybory2021-missiyu-nablyudateley-ot-mpa-sng-vozglavit-tadjikskiy-parlamentariy-20795000.html

Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий

Выборы—2021: миссию наблюдателей от МПА СНГ возглавит таджикский парламентарий

В среду председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T16:26+0500

2021-10-06T16:26+0500

2021-10-06T16:26+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы

снг

наблюдатели

выборы президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20795505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e2af22fa5782d096878532951af1d71.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на президентских выборах в республике. В среду председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев встретился с делегацией МПА СНГ.Напомним, что группа наблюдателей МПА СНГ входит в состав миссии СНГ по наблюдению за выборами.В качестве главы миссии наблюдателей от стран Содружества в конце сентября был аккредитован исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Среди них и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Миссия МПА СНГ будет наблюдать за выборами президента Узбекистана в Ташкенте и областях страны. К работе около 100 экспертов приступили в конце сентября. Итоговый отчет миссии опубликуют по результатам длительного мониторинга.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президентские выборы в узбекистане, выборы, снг, наблюдатели, выборы президента