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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/glava-ispolkoma-sng-vozglavit-missiyu-nablyudateley-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20657064.html
Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана
Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана
Выборы назначены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T10:11+0500
2021-09-27T10:51+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы
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выборы президента
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента в Узбекистане.Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.Лебедев также возглавлял миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Узбекистана в 2015 и 2016 годах.Ранее член Центральной избирательной комиссии страны Гюльноза Рахимова сообщала журналистам, что представители 21 международной организации, в том числе СНГ, ШОС, ОБСЕ, приглашены наблюдать за выборами президента Узбекистана. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 15 сентября начала свою работу в республике.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210926/opublikovana-elektronnaya-karta-izbiratelnyx-uchastkov-za-rubejom-20653277.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы, снг, выборы президента

Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана

10:11 27.09.2021 (обновлено: 10:51 27.09.2021)
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© AFP / LUIS ROBAYOФлаг РУз
Флаг РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© AFP / LUIS ROBAYO
Выборы назначены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента в Узбекистане.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
"Председатель исполкома СНГ Сергей Николаевич Лебедев аккредитован в ЦИК в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента РУз", — уточнил собеседник агентства.
Лебедев также возглавлял миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Узбекистана в 2015 и 2016 годах.
Ранее член Центральной избирательной комиссии страны Гюльноза Рахимова сообщала журналистам, что представители 21 международной организации, в том числе СНГ, ШОС, ОБСЕ, приглашены наблюдать за выборами президента Узбекистана.
Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 15 сентября начала свою работу в республике.
Женщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
Вчера, 16:15
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Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
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