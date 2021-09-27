https://uz.sputniknews.ru/20210927/glava-ispolkoma-sng-vozglavit-missiyu-nablyudateley-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20657064.html

Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана

Кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана

Выборы назначены на 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий уже зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T10:11+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента в Узбекистане.Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.Лебедев также возглавлял миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Узбекистана в 2015 и 2016 годах.Ранее член Центральной избирательной комиссии страны Гюльноза Рахимова сообщала журналистам, что представители 21 международной организации, в том числе СНГ, ШОС, ОБСЕ, приглашены наблюдать за выборами президента Узбекистана. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 15 сентября начала свою работу в республике.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210926/opublikovana-elektronnaya-karta-izbiratelnyx-uchastkov-za-rubejom-20653277.html

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