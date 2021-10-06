https://uz.sputniknews.ru/20211006/vystavka-innoprom-snova-proydet-v-tashkente-data-uje-nazvana-20793686.html
Выставка "Иннопром" снова пройдет в Ташкенте: дата уже названа
Выставка "Иннопром" снова пройдет в Ташкенте: дата уже названа
Дебютный для Узбекистана "Иннопром" прошел этой весной — по его итогам были заключены более 20 контрактов и намечены планы по реализации 33 проектов. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:54+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Международная промышленная выставка "Иннопром" во второй раз состоится в Ташкенте в 2022 году.Мероприятие пройдет 25-27 апреля в НВК "Узэкспоцентр", сообщили в оргкомитете форума.Основными направлениями выставки станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность и решения для автоматизации.По прогнозам организаторов, в рамках форума свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси и Казахстана —представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.Напомним, что первая зарубежная выставка "Иннопром" состоялась этой весной также в Ташкенте — по итогам, были заключены свыше 20 контрактов на 128 миллионов долларов и намечены планы по реализации 33 проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
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Выставка "Иннопром" снова пройдет в Ташкенте: дата уже названа
15:54 06.10.2021 (обновлено: 16:00 06.10.2021)
Дебютный для Узбекистана "Иннопром" прошел этой весной — по его итогам были заключены более 20 контрактов и намечены планы по реализации 33 проектов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Международная промышленная выставка "Иннопром" во второй раз состоится в Ташкенте в 2022 году.
Мероприятие пройдет 25-27 апреля в НВК "Узэкспоцентр", сообщили в оргкомитете форума.
Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Основными направлениями выставки станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность и решения для автоматизации.
По прогнозам организаторов, в рамках форума свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси и Казахстана —представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.
Напомним, что первая зарубежная выставка "Иннопром" состоялась этой весной также в Ташкенте — по итогам, были заключены свыше 20 контрактов на 128 миллионов долларов и намечены планы по реализации 33 проектов.