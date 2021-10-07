https://uz.sputniknews.ru/20211007/abr-zanyal-uzbekistanu-100-mln-na-razvitie-finansovogo-rynka-20814395.html

АБР занял Узбекистану $100 млн на развитие финансового рынка

АБР занял Узбекистану $100 млн на развитие финансового рынка

Средства направят на поддержку властей РУз в создании более ликвидного рынка гособлигаций, корпоративных ценных бумаг, диверсификации инвесторской базы, а... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T15:54+0500

2021-10-07T15:54+0500

2021-10-07T15:54+0500

экономика

узбекистан

финансы

кредит

абр

азиатский банк развития

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) предоставит правительству Узбекистана новый займ в размере 100 миллионов долларов.Деньги направят на "поддержку политических, законодательных и институциональных реформ, необходимых для создания благоприятной среды на финансовых рынках в Узбекистане".С 1995 года АБР предоставил Узбекистану 10,1 миллиарда долларов на реализацию более 80 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора.Также были выделены более 100 миллионов долларов грантов технического содействия.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html

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узбекистан, финансы, кредит, абр, азиатский банк развития