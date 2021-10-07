https://uz.sputniknews.ru/20211007/na-borbu-s-prestupnostyu-v-tashoblasti-napravili-bolee-280-tysyach-dollarov-20817299.html
На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов
На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов
Работу сотрудников постовой службы и инспекторов профилактики простимулируют на три млрд сумов. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T17:56+0500
2021-10-07T17:56+0500
2021-10-07T17:58+0500
общество
ташкентская область
хокимият
мвд узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0b/14519618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0324963e652d84bab879e8df16939a37.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Хоким Ташкентской области распорядился выделить областному УВД три миллиарда сумов.Соответствующий документ появился в единой электронной системы для разработки, согласования и регистрации решений местных исполнительных органов. Средства пойдут на реализацию мер по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью в регионе. Осваивать их будут инспекторы по профилактике и сотрудники патрульно-постовой службы.В документе, подписанном главой области, указано, что источником финансового вливания является местный бюджет.В конце сентября МВД Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-постовых служб.Порядок применения сотрудниками ОВД специальных средств определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Sotrudniki-DPS-v-Tashkente-poluchili-novuyu-sluzhebnuyu-formu-15696051.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0b/14519618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f24c375424e0257242b9fc973eadc69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская область, хокимият, мвд узбекистана
На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов
17:56 07.10.2021 (обновлено: 17:58 07.10.2021)
Работу сотрудников постовой службы и инспекторов профилактики простимулируют на три млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Хоким Ташкентской области распорядился выделить областному УВД три миллиарда сумов.
Соответствующий документ появился
в единой электронной системы для разработки, согласования и регистрации решений местных исполнительных органов.
Средства пойдут на реализацию мер по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью в регионе. Осваивать их будут инспекторы по профилактике и сотрудники патрульно-постовой службы.
В документе, подписанном главой области, указано, что источником финансового вливания является местный бюджет.
В конце сентября МВД Узбекистана закупило
в России партию электрошоковых устройств для патрульно-постовых служб.
Порядок применения сотрудниками ОВД специальных средств определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.