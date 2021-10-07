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На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов
На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов
Работу сотрудников постовой службы и инспекторов профилактики простимулируют на три млрд сумов. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T17:56+0500
2021-10-07T17:58+0500
общество
ташкентская область
хокимият
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Хоким Ташкентской области распорядился выделить областному УВД три миллиарда сумов.Соответствующий документ появился в единой электронной системы для разработки, согласования и регистрации решений местных исполнительных органов. Средства пойдут на реализацию мер по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью в регионе. Осваивать их будут инспекторы по профилактике и сотрудники патрульно-постовой службы.В документе, подписанном главой области, указано, что источником финансового вливания является местный бюджет.В конце сентября МВД Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-постовых служб.Порядок применения сотрудниками ОВД специальных средств определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Sotrudniki-DPS-v-Tashkente-poluchili-novuyu-sluzhebnuyu-formu-15696051.html
ташкентская область
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ташкентская область, хокимият, мвд узбекистана

На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов

17:56 07.10.2021 (обновлено: 17:58 07.10.2021)
394
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудник ГАИ с жезлом
Сотрудник ГАИ с жезлом - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Работу сотрудников постовой службы и инспекторов профилактики простимулируют на три млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Хоким Ташкентской области распорядился выделить областному УВД три миллиарда сумов.
Соответствующий документ появился в единой электронной системы для разработки, согласования и регистрации решений местных исполнительных органов.
Средства пойдут на реализацию мер по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью в регионе. Осваивать их будут инспекторы по профилактике и сотрудники патрульно-постовой службы.
В документе, подписанном главой области, указано, что источником финансового вливания является местный бюджет.
Сотрудник ГАИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2020
Общество
Сотрудники ДПС в Ташкенте получили новую служебную форму
29 декабря 2020, 10:26
537
В конце сентября МВД Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-постовых служб.
Порядок применения сотрудниками ОВД специальных средств определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.
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