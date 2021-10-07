https://uz.sputniknews.ru/20211007/na-borbu-s-prestupnostyu-v-tashoblasti-napravili-bolee-280-tysyach-dollarov-20817299.html

На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов

На борьбу с преступностью в Ташобласти направили более 280 тысяч долларов

Работу сотрудников постовой службы и инспекторов профилактики простимулируют на три млрд сумов. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T17:56+0500

2021-10-07T17:56+0500

2021-10-07T17:58+0500

общество

ташкентская область

хокимият

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Хоким Ташкентской области распорядился выделить областному УВД три миллиарда сумов.Соответствующий документ появился в единой электронной системы для разработки, согласования и регистрации решений местных исполнительных органов. Средства пойдут на реализацию мер по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью в регионе. Осваивать их будут инспекторы по профилактике и сотрудники патрульно-постовой службы.В документе, подписанном главой области, указано, что источником финансового вливания является местный бюджет.В конце сентября МВД Узбекистана закупило в России партию электрошоковых устройств для патрульно-постовых служб.Порядок применения сотрудниками ОВД специальных средств определен законом об органах внутренних дел и соответствующими инструкциями.

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Sotrudniki-DPS-v-Tashkente-poluchili-novuyu-sluzhebnuyu-formu-15696051.html

ташкентская область

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ташкентская область, хокимият, мвд узбекистана