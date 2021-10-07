https://uz.sputniknews.ru/20211007/pervoe-v-mire-ekokladbische-poyavilos-v-belgii-20814623.html
Первое в мире экокладбище появилось в Бельгии
Первое в мире экокладбище появилось в Бельгии
Хоронить здесь можно только в биоразлагаемых гробах из вторсырья 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T16:28+0500
2021-10-07T16:28+0500
2021-10-07T16:28+0500
в мире
бельгия
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Бельгии открылось первое в мире экологически безопасное кладбище. Захоронения здесь должны полностью разлагаться за 25 лет, сообщает "Европульс".Кладбище рассчитано всего на 600 мест, при чем земля здесь не продается, а сдается в аренду на 25 лет – именно столько, по мнению создателей, необходимо, чтобы человеческое тело и все сопровождающие материалы полностью сгнили и "стали частью природы".Поэтому на новом кладбище разрешается хоронить покойников только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов, а на могилах запрещено устанавливать памятники, оградки и столы, выкладывать дорожки.Сами владельцы придерживаются того же принципа. Все необходимые объекты – указатели, скамейки – сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков высажены вишни, на которых родственники могут вместо памятника повесить скворечник с именем умершего.Сообщается, что на территории необычного погоста археологи нашли курган бронзового века. От общей территории кладбища его оградят деревянными столбами и рвом. Вдоль рва будет организовано место захоронения урн с прахом.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/stado-ovets-nanyali-na-mogilnuyu-rabotu-v-irlandii-19853355.html
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бельгия, экология, кладбище
Первое в мире экокладбище появилось в Бельгии
Хоронить здесь можно только в биоразлагаемых гробах из вторсырья
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
В Бельгии открылось первое в мире экологически безопасное кладбище. Захоронения здесь должны полностью разлагаться за 25 лет, сообщает
"Европульс".
Кладбище рассчитано всего на 600 мест, при чем земля здесь не продается, а сдается в аренду на 25 лет – именно столько, по мнению создателей, необходимо, чтобы человеческое тело и все сопровождающие материалы полностью сгнили и "стали частью природы".
Поэтому на новом кладбище разрешается хоронить покойников только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов, а на могилах запрещено устанавливать памятники, оградки и столы, выкладывать дорожки.
Сами владельцы придерживаются того же принципа. Все необходимые объекты – указатели, скамейки – сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков высажены вишни, на которых родственники могут вместо памятника повесить скворечник с именем умершего.
Сообщается, что на территории необычного погоста археологи нашли курган бронзового века. От общей территории кладбища его оградят деревянными столбами и рвом. Вдоль рва будет организовано место захоронения урн с прахом.