https://uz.sputniknews.ru/20211007/pravooxraniteli-prishli-na-pomosch-bezdomnoy-jenschine-v-tashkente-20820097.html

Правоохранители пришли на помощь бездомной женщине в Ташкенте

Правоохранители пришли на помощь бездомной женщине в Ташкенте

О человеке, попавшем в трудную жизненную ситуацию, сообщили неравнодушные люди. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T21:49+0500

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общество

узбекистан

ташкент

помощь

гувд ташкента

бездомный

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента оказали помощь бездомной женщине, несколько дней сидевшей у входа на станцию метро “Буюк Ипак Йули”, сообщает ведомство.О человеке, явно попавшем в трудную жизненную ситуацию, правоохранителям сообщили неравнодушные граждане. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети.По данным ведомства, ситуацию изучила старший инспектор по вопросам женщин УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района, подполковник О.Матчанова. В ходе личной встречи ей удалось выяснить, что зовут ее Любовь Иванова. При себе у нее не было документов, адрес проживания она не помнила, а близкие родственники находятся за пределами страны.Сотрудники ГУВД помогли бездомной разместиться в Центре реабилитации и адаптации женщин. Сколько времени она проведет там — не сообщается.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/popavshemu-v-avariyu-uzbekistantsu-pomogli-vernutsya-iz-rossii-20667513.html

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