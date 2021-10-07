https://uz.sputniknews.ru/20211007/pravooxraniteli-prishli-na-pomosch-bezdomnoy-jenschine-v-tashkente-20820097.html
Правоохранители пришли на помощь бездомной женщине в Ташкенте
Правоохранители пришли на помощь бездомной женщине в Ташкенте
О человеке, попавшем в трудную жизненную ситуацию, сообщили неравнодушные люди. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T21:49+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента оказали помощь бездомной женщине, несколько дней сидевшей у входа на станцию метро “Буюк Ипак Йули”, сообщает ведомство.О человеке, явно попавшем в трудную жизненную ситуацию, правоохранителям сообщили неравнодушные граждане. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети.По данным ведомства, ситуацию изучила старший инспектор по вопросам женщин УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района, подполковник О.Матчанова. В ходе личной встречи ей удалось выяснить, что зовут ее Любовь Иванова. При себе у нее не было документов, адрес проживания она не помнила, а близкие родственники находятся за пределами страны.Сотрудники ГУВД помогли бездомной разместиться в Центре реабилитации и адаптации женщин. Сколько времени она проведет там — не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/popavshemu-v-avariyu-uzbekistantsu-pomogli-vernutsya-iz-rossii-20667513.html
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узбекистан, ташкент, помощь, гувд ташкента, бездомный
Правоохранители пришли на помощь бездомной женщине в Ташкенте
О человеке, попавшем в трудную жизненную ситуацию, сообщили неравнодушные люди. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Сотрудники ГУВД Ташкента оказали помощь бездомной женщине, несколько дней сидевшей у входа на станцию метро “Буюк Ипак Йули”, сообщает
ведомство.
О человеке, явно попавшем в трудную жизненную ситуацию, правоохранителям сообщили неравнодушные граждане. С просьбой о помощи они обратились в органы через соцсети.
“Через социальные сети к нам обратились неравнодушные граждане с просьбой оказать помощь пожилой женщине, которая в течение нескольких дней видели сидящей около входа на станцию метро “Буюк Ипак Йули”. Женщина выглядела неопрятно, было заметно, что она осталась без внимания близких”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ситуацию изучила старший инспектор по вопросам женщин УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района, подполковник О.Матчанова. В ходе личной встречи ей удалось выяснить, что зовут ее Любовь Иванова. При себе у нее не было документов, адрес проживания она не помнила, а близкие родственники находятся за пределами страны.
Сотрудники ГУВД помогли бездомной разместиться в Центре реабилитации и адаптации женщин. Сколько времени она проведет там — не сообщается.