https://uz.sputniknews.ru/20211007/rossiya-namerena-soblyudat-obyazatelstva-po-tranzitu-gaza-cherez-ukrainu--putin-20802210.html

Россия намерена соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину — Путин

Россия намерена соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину — Путин

Глава государства призвать никого "не ставить в трудное положение", несмотря на имеющиеся сложности в двусторонних отношениях. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T08:30+0500

2021-10-07T08:30+0500

2021-10-07T08:30+0500

россия

владимир путин

украина

газ

транзит

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики."Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", — подчеркнул президент.Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории."Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год.Углеродная нейтральностьНа совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов"."Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет России", — отметил Путин.Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.Биржевые цены на газ не отражают реальностьУчастники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом."Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге."В целом биржевая торговля газом <...> она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — добавил глава государства.Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/yushkov-smojet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-20439863.html

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Путин: нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа ПУТИН О ГАЗЕ: НЕ НАДО НИКОГО СТАВИТЬ В ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАТЬ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ХОТЯ ВЫГОДНЕЕ ПРОДАВАТЬ ЕГО НА БИРЖЕ - ПУТИН 2021-10-07T08:30+0500 true PT0M38S

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владимир путин, украина, газ, транзит