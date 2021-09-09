https://uz.sputniknews.ru/20210909/yushkov-smojet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-20439863.html

Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?

Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?

Причастна ли Россия к резкому росту цен на газ в Европе и будет ли эффективен "Северный поток – 2", если ЕС хочет перейти на зеленую экономику, объясняет... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T20:51+0500

2021-09-09T20:51+0500

2021-09-09T20:51+0500

в мире

европа

газпром

газопровод

газ

ес

северный поток - 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20440231_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_06323a57dd9eda4fefa275dc84d973e2.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря. Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд — цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в $700.Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон? Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Почему обвиняют Россию, а не НорвегиюЦена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила $700 за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил $550 за тысячу кубов, а в середине мая — $373. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи — она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.Зачем России давать Украине зарабатывать?Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт. Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже $100 за тысячу кубометров."Конечно, зимой Европа не замерзнет, но ей понадобится дополнительная мощность по прокачке газа из России, — считает он. — Россия — практический единственный трубопроводный поставщик, который может увеличить объем добычи газа, увеличить объем поставок. И здесь "Северный поток – 2" позволит России рентабельно прокачивать дополнительные объемы в Европу".Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, — поясняет он. — Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт. "Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", — рассказывает Юшков.Зеленая экономика под вопросомПосле запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков."Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, — объясняет он. — А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 км короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, — считает он. — Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт. Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков. "Никто не производит водород в больших количествах, — считает он. — А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".

https://uz.sputniknews.ru/20210909/severnyy-potok-2-spaset-ekonomiku-es-zapusk-proekta-namechen-na-1-oktyabrya-20434576.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/evropa-xochet-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-rubli-20426265.html

https://uz.sputniknews.ru/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-19783150.html

европа

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европа, газпром, газопровод, газ, ес, северный поток - 2