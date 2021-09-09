https://uz.sputniknews.ru/20210909/yushkov-smojet-li-evropa-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-20439863.html
Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
Причастна ли Россия к резкому росту цен на газ в Европе и будет ли эффективен "Северный поток – 2", если ЕС хочет перейти на зеленую экономику, объясняет... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T20:51+0500
2021-09-09T20:51+0500
2021-09-09T20:51+0500
в мире
европа
газпром
газопровод
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северный поток - 2
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря. Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд — цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в $700.Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон? Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Почему обвиняют Россию, а не НорвегиюЦена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила $700 за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил $550 за тысячу кубов, а в середине мая — $373. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи — она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.Зачем России давать Украине зарабатывать?Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт. Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже $100 за тысячу кубометров."Конечно, зимой Европа не замерзнет, но ей понадобится дополнительная мощность по прокачке газа из России, — считает он. — Россия — практический единственный трубопроводный поставщик, который может увеличить объем добычи газа, увеличить объем поставок. И здесь "Северный поток – 2" позволит России рентабельно прокачивать дополнительные объемы в Европу".Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, — поясняет он. — Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт. "Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", — рассказывает Юшков.Зеленая экономика под вопросомПосле запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков."Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, — объясняет он. — А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 км короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, — считает он. — Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт. Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков. "Никто не производит водород в больших количествах, — считает он. — А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".
https://uz.sputniknews.ru/20210909/severnyy-potok-2-spaset-ekonomiku-es-zapusk-proekta-namechen-na-1-oktyabrya-20434576.html
https://uz.sputniknews.ru/20210909/evropa-xochet-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-rubli-20426265.html
https://uz.sputniknews.ru/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-19783150.html
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европа, газпром, газопровод, газ, ес, северный поток - 2
Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
Причастна ли Россия к резкому росту цен на газ в Европе и будет ли эффективен "Северный поток – 2", если ЕС хочет перейти на зеленую экономику, объясняет эксперт.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была уложена на дно Балтийского моря.
Об этом 6 сентября сообщила компания-оператор проекта Nord Stream2 AG. А 9 сентября на фьючерсном рынке установлен исторический рекорд — цены тысячи кубометров газа впервые за всю историю торгов превысили отметку в $700.
Как повлияет запуск "Северного потока – 2" на стремительно растущую стоимость газа в Европе? И почему "Газпром" не увеличивает поставки газа на рынок ЕС, когда европейцы опасаются замерзнуть зимой из-за недостаточных запасов газа на отопительный сезон?
Особенности энергетической стратегии России в интервью на YouTube-канале "Sputnik на русском" объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Почему обвиняют Россию, а не Норвегию
Цена октябрьского фьючерса на газ в Европе 9 сентября впервые в истории торгов превысила $700 за тысячу кубометров. Месяц назад фьючерс на газ с ближайшим месяцем погашения стоил $550 за тысячу кубов, а в середине мая — $373. Европейские газовые трейдеры называют ситуацию "безумием". А ряд европейских СМИ объяснили ценовую гонку происками "Газпрома". Однако у этого абсурда есть логичное объяснение, считает Игорь Юшков.
"В Азии цены на газ еще больше. Китай наращивает объем потребления газа. Там есть крупные потребители: Япония, Южная Корея. То есть весь сжиженный природный газ, или СПГ, уходит в Азию. Производители СПГ, естественно, хотят больше заработать, поэтому весь 2021 год отправляют крупные партии на азиатские рынки".
Игорь Юшков
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Соответственно, если Европа нуждается в дополнительных объемах СПГ, то ей предлагают примерно такие же цены, как в Азии, объясняет Юшков. Что касается России, с апреля по настоящее время она поставляет одинаковые объемы газа.
"Поэтому, когда Россию обвиняют, что она перекрыла вентиль и шантажирует Европу, что мы постоянно слышим от иностранных СМИ, это не так. Можно посмотреть на других поставщиков трубопроводного газа. В той же Норвегии четвертый год подряд падает объем добычи газа, и она старается побольше его сжижать и отправлять в Азию".
Игорь Юшков
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Алжир также стал экспортировать меньше газа из-за роста внутреннего потребления, приводит другой пример эксперт. И задается вопросом: "А почему тогда претензии к России? Сами европейцы поступают экономически логично, но непатриотично".
Кроме этого, когда трейдеры говорят о высоких ценах, они имеют в виду котировки голландской биржи — она отражает в основном ситуацию на рынке СПГ. Биржа Германии от нее отличается: там на цены влияют российские трубопроводные поставки, поэтому они ниже. Все эти факторы тоже важно учитывать, считает Игорь Юшков.
Зачем России давать Украине зарабатывать?
Трейдеры нервничают еще и потому, что запасы газа в подземных хранилищах Европы низки, говорит эксперт.
"Но почему так произошло? Почему не готовились к зиме? Потому что цена росла на протяжении года, и компании думали: а мало ли, вдруг цена достигнет пика, сейчас куплю тысячу кубометров за $400, а зимой цена упадет до $300, и я потерплю убытки. Стало $500 — вот сейчас точно пик цены! И сейчас абсолютно такая же история: боятся закачивать газ в подземные хранилища, потому что а мало ли, вдруг зимой будет дешевле".
Игорь Юшков
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Более того, многие страны в этом году доставали газ из хранилищ и активно продавали на текущее потребление, ведь 2020 год был совершенно другой, говорит Игорь Юшков. Цены на рынке были сверхнизкие: ниже $100 за тысячу кубометров.
"Конечно, зимой Европа не замерзнет, но ей понадобится дополнительная мощность по прокачке газа из России, — считает он. — Россия — практический единственный трубопроводный поставщик, который может увеличить объем добычи газа, увеличить объем поставок. И здесь "Северный поток – 2" позволит России рентабельно прокачивать дополнительные объемы в Европу".
Сейчас увеличивать поставки "Газпрому" невыгодно, отмечает Юшков. "Все маршруты, кроме того украинского, загружены на полную мощность, — поясняет он. — Если "Газпром" возьмет сверконтрактные объемы прокачки через Украину, включится повышенный коэффициент, а тариф прокачки и так очень высокий. И встает выбор: прокачать больше газа, но при этом заплатить деньги за дополнительную прокачку, еще и сбить цену на газ в Европе или работать как прежде?"
Первый вариант напрочь лишен экономического смысла, говорит эксперт.
"Россия и так все долгосрочные контракты выполняет. А в случае дополнительных поставок вся прибавка достанется украинскому оператору, потому что надо платить ему за повышенный транзит", — рассказывает Юшков.
Зеленая экономика под вопросом
После запуска "Северного потока – 2" Россия сможет поставлять газ дополнительно, говорит Игорь Юшков.
"Во-первых, он полностью принадлежит "Газпрому", то есть платить надо будет своей же дочерней компании, — объясняет он. — А во-вторых, расстояние от Ямала до Германии на 1800 км короче маршрута через Украину. За счет меньшей протяженности самих газопроводов "Газпром" тратит меньше энергии. Это с экономической точки зрения самый эффективный способ".
Развитие зеленой экономики не сможет отрицательно повлиять на "Северный поток – 2", уверен Юшков. По словам эксперта, Европа должна отказаться от любых ископаемых источников энергии уже к 2050 году. Но инвестиций, которые пока вкладывает ЕС в "зеленую сделку", недостаточно, их надо увеличивать в разы.
"А это сложно, ведь в итоге за все платит потребитель, а стоимость электроэнергии в Европе и так довольна высока. От своих целей Европа не отказывается, но может произойти отсрочка их достижения. Думаю, еще несколько десятилетий газ будет востребован".
Игорь Юшков
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Помимо этого, Россия наблюдает за трендами в области энергетики. Европа хочет перейти на водород, а водород производят из природного газа, напоминает Игорь Юшков. "И тогда Россия может производить водород, — считает он. — Можно отправлять его по тому же "Северному потоку – 2".
На первых порах, возможно, даже не придется модернизировать газопровод, полагает эксперт.
"Европейцы говорят о переходном периоде, когда они будут потреблять газоводородную смесь. До 30% водорода в газ можно подмешивать и поставлять без модернизации газопровода. А далее модернизация будет нужна, но технически это решаемо — нужно будет газопровод специально обработать, чтобы разрушения не происходили".
Игорь Юшков
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности
Проблема лишь в том, что европейцы говорят лишь о планах, самого рынка водорода нет, говорит Игорь Юшков.
"Никто не производит водород в больших количествах, — считает он. — А пока есть нынешний отопительный сезон, и он показывает всю абсурдность европейской политики. Сначала заставили "Газпром" вписать во все контракты ценообразование с привязкой к хабам, а по контрактам с привязкой к стоимости нефти газ наполовину дешевле. Европейцы расхлебывают свою же энергетическую стратегию".