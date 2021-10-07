https://uz.sputniknews.ru/20211007/snos-ili-remont-nazvano-kolichestvo-domov-naxodyaschixsya-v-avariynom-sostoyanii-20818493.html
Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии
Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии
На текущий ремонт многоквартирных домов по всей республике Минфин выделил 100 млрд сумов. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T18:44+0500
2021-10-07T18:44+0500
2021-10-07T18:44+0500
общество
строительство
министерство жилищно-коммунального обслуживания
строители
жилой дом
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В этом году у 544 многоквартирных домов истекают сроки эксплуатации. В этом связи 211 из них снесут и построят заново, остальные - отремонтируют. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Назирбек Назиров.С 1 октября 2021 года управление жилым домом, который сдан жильцам в течение первых двух лет будет осуществлять застройщик. На этот период будет введен гарантийный срок эксплуатации жилого дома.В этом году Министерство финансов учредило специальный фонд в 100 млрд сумов. Средства предназначены для текущего ремонта многоквартирных домов по всей республике.Обновлению подлежат кровли, двери, фасады, электрощиты, инженерные сети внутри домов, подвалы, детские площадки, ирригационная система, пешеходные дорожки, наружное освещение и т.д.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/za-pyat-mesyatsev-na-stroitelstvo-potratili-37-trln-sumov---goskomstat-19617803.html
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строительство, министерство жилищно-коммунального обслуживания, строители, жилой дом
Снос или ремонт: названо количество домов, находящихся в аварийном состоянии
На текущий ремонт многоквартирных домов по всей республике Минфин выделил 100 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik
. В этом году у 544 многоквартирных домов истекают сроки эксплуатации. В этом связи 211 из них снесут и построят заново, остальные - отремонтируют. Об этом сообщил
заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Назирбек Назиров.
С 1 октября 2021 года управление жилым домом, который сдан жильцам в течение первых двух лет будет осуществлять застройщик. На этот период будет введен гарантийный срок эксплуатации жилого дома.
В этом году Министерство финансов учредило специальный фонд в 100 млрд сумов. Средства предназначены для текущего ремонта многоквартирных домов по всей республике.
Обновлению подлежат кровли, двери, фасады, электрощиты, инженерные сети внутри домов, подвалы, детские площадки, ирригационная система, пешеходные дорожки, наружное освещение и т.д.