https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistan-podvergnet-antikorruptsionnomu-dosmotru-svoe-zakonodatelstvo-20805417.html
Узбекистан подвергнет "антикоррупционному досмотру" свое законодательство
Узбекистан подвергнет "антикоррупционному досмотру" свое законодательство
Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T10:16+0500
2021-10-07T10:16+0500
2021-10-07T10:16+0500
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коррупция
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Министерство юстиции разместило для обсуждения проект постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов".Действующая правоприменительная практика требует принятия мер по повышению качества и эффективности системы выявления и устранения норм, создающих условия для коррупции в законодательстве.С этой целью Минюст совместно с соответствующими ведомствами провел антикоррупционную экспертизу 226 законодательных актов, регулирующих строительство, здравоохранение, высшее образование и госзакупки.Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы. При разработке проекта НПА разработчику необходимо заполнить чеклист для выявления факторов коррупции.Разработан план-график проведения антикоррупционной экспертизы всех НПА на 2022-2026 годы.С 1 января 2022-го представителям научных организаций и вузов, а также физлицам —независимым экспертам предоставят право проводить научную и независимую антикоррупционную экспертизу нормативных актов и их проектов. Реестр экспертов ведется Министерством юстиции.Коррупциогенными факторами в нормативно-правовых актах считаются следующие:
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kajdyy-normativnyy-akt-nachnut-podvergat-lingvisticheskoy-proverke-20786436.html
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узбекистан, коррупция, экспертиза
Узбекистан подвергнет "антикоррупционному досмотру" свое законодательство
Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Министерство юстиции разместило для обсуждения проект
постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов".
Действующая правоприменительная практика требует принятия мер по повышению качества и эффективности системы выявления и устранения норм, создающих условия для коррупции в законодательстве.
С этой целью Минюст совместно с соответствующими ведомствами провел антикоррупционную экспертизу 226 законодательных актов, регулирующих строительство, здравоохранение, высшее образование и госзакупки.
При этом в 75 документах выявлено 302 фактора коррупции. Постановлением утверждаются дорожная карта по их устранению, а также критерии оценки деятельности госорганов и организаций по проведению антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов.
Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы. При разработке проекта НПА разработчику необходимо заполнить чеклист для выявления факторов коррупции.
Разработан план-график проведения антикоррупционной экспертизы всех НПА на 2022-2026 годы.
С 1 января 2022-го представителям научных организаций и вузов, а также физлицам —независимым экспертам предоставят право проводить научную и независимую антикоррупционную экспертизу нормативных актов и их проектов. Реестр экспертов ведется Министерством юстиции.
Коррупциогенными факторами в нормативно-правовых актах считаются следующие:
неправильное использование слов;
неточное и необоснованное применение отсылочных норм;
широта и неопределенность дискреционных полномочий;
необоснованное установление преимуществ и другие.