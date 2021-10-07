https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistan-podvergnet-antikorruptsionnomu-dosmotru-svoe-zakonodatelstvo-20805417.html

Узбекистан подвергнет "антикоррупционному досмотру" свое законодательство

Узбекистан подвергнет "антикоррупционному досмотру" свое законодательство

Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T10:16+0500

2021-10-07T10:16+0500

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общество

узбекистан

коррупция

экспертиза

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Министерство юстиции разместило для обсуждения проект постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов".Действующая правоприменительная практика требует принятия мер по повышению качества и эффективности системы выявления и устранения норм, создающих условия для коррупции в законодательстве.С этой целью Минюст совместно с соответствующими ведомствами провел антикоррупционную экспертизу 226 законодательных актов, регулирующих строительство, здравоохранение, высшее образование и госзакупки.Разработка нормативных правовых актов должна осуществляться на основе принципа "антикоррупционного законодательства" и процедуры антикоррупционной экспертизы. При разработке проекта НПА разработчику необходимо заполнить чеклист для выявления факторов коррупции.Разработан план-график проведения антикоррупционной экспертизы всех НПА на 2022-2026 годы.С 1 января 2022-го представителям научных организаций и вузов, а также физлицам —независимым экспертам предоставят право проводить научную и независимую антикоррупционную экспертизу нормативных актов и их проектов. Реестр экспертов ведется Министерством юстиции.Коррупциогенными факторами в нормативно-правовых актах считаются следующие:

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kajdyy-normativnyy-akt-nachnut-podvergat-lingvisticheskoy-proverke-20786436.html

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узбекистан, коррупция, экспертиза