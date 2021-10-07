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Узбекистанцы смогут прослушать Уроки Цифры - проект нацелен на IT-обучение
Узбекистанцы смогут прослушать Уроки Цифры - проект нацелен на IT-обучение
Слушателям прочитают лекции об искусственном интеллекте, разработке игр, безопасности и на другие темы. Среди преподавателей - специалисты Яндекса... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T15:20+0500
2021-10-07T15:20+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Юных узбекистанцев пригласили поучаствовать во всероссийском образовательном проекте "Урок Цифры". В Посольстве Узбекистана в России проинформировали что включает в себя эта инициатива.Уроки начнутся в 2021/2022 учебном году и будут посвящены искусственному интеллекту, разработке игр, безопасности и другим темам.На днях в Ташкенте стартовали курсы по информационной грамотности для детей с нарушениями слуха. Инициатор проекта - специалисты IT Park оборудовали учебный центр необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
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образование, узбекистанцы, посольство республики узбекистан в рф

Узбекистанцы смогут прослушать Уроки Цифры - проект нацелен на IT-обучение

15:20 07.10.2021
251
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота службы технической поддержки
Работа службы технической поддержки - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Слушателям прочитают лекции об искусственном интеллекте, разработке игр, безопасности и на другие темы. Среди преподавателей - специалисты Яндекса, "Лаборатории Касперского", Фирмы "1С", Кодвардса и Mail.Ru Group.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Юных узбекистанцев пригласили поучаствовать во всероссийском образовательном проекте "Урок Цифры". В Посольстве Узбекистана в России проинформировали что включает в себя эта инициатива.

"Урок Цифры - это возможность получить знания от ведущих технологических компаний России - Яндекса, "Лаборатории Касперского", Фирмы "1С", Кодвардса и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка", - говорится в Telegram-канале диппредставительства республики в РФ.

Уроки начнутся в 2021/2022 учебном году и будут посвящены искусственному интеллекту, разработке игр, безопасности и другим темам.
На днях в Ташкенте стартовали курсы по информационной грамотности для детей с нарушениями слуха. Инициатор проекта - специалисты IT Park оборудовали учебный центр необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.
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