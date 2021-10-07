https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistantsy-smogut-proslushat-uroki-tsifry---proekt-natselen-na-it-obuchenie--20813816.html

Узбекистанцы смогут прослушать Уроки Цифры - проект нацелен на IT-обучение

Узбекистанцы смогут прослушать Уроки Цифры - проект нацелен на IT-обучение

Слушателям прочитают лекции об искусственном интеллекте, разработке игр, безопасности и на другие темы. Среди преподавателей - специалисты Яндекса... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T15:20+0500

2021-10-07T15:20+0500

2021-10-07T15:20+0500

общество

образование

узбекистанцы

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Юных узбекистанцев пригласили поучаствовать во всероссийском образовательном проекте "Урок Цифры". В Посольстве Узбекистана в России проинформировали что включает в себя эта инициатива.Уроки начнутся в 2021/2022 учебном году и будут посвящены искусственному интеллекту, разработке игр, безопасности и другим темам.На днях в Ташкенте стартовали курсы по информационной грамотности для детей с нарушениями слуха. Инициатор проекта - специалисты IT Park оборудовали учебный центр необходимыми аудио-установками с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, узбекистанцы, посольство республики узбекистан в рф