https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskim-importeram-golubogo-topliva-dali-sereznuyu-privilegiyu-20809653.html

Узбекским импортерам "голубого топлива" дали серьезную привилегию

Узбекским импортерам "голубого топлива" дали серьезную привилегию

Речь идет о таможенных пошлинах, которые теперь взиматься не будут. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T12:59+0500

2021-10-07T12:59+0500

2021-10-07T13:03+0500

экономика

узбекистан

газ

импорт

таможня

пошлина

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекских импортеров природного газа освободили от уплаты таможенных пошлин.Ранее при импорте природного газа (ТН ВЭД 2711) в Узбекистане взималась пошлина в размере 5% от стоимости поставок.В соответствии с документом, с 1 октября также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению на 17,8% — до 49,739 миллиарда кубометров.При этом экспорт "голубого топлива" в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов. При этом импорт вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов.Направления поставок не раскрываются.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/pora-davit-na-gaz-est-li-drugie-alternativy-benzinu-v-uzbekistane-20782422.html

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узбекистан, газ, импорт, таможня, пошлина