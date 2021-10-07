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Узбекским импортерам "голубого топлива" дали серьезную привилегию
Узбекским импортерам "голубого топлива" дали серьезную привилегию
Речь идет о таможенных пошлинах, которые теперь взиматься не будут. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T12:59+0500
2021-10-07T13:03+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекских импортеров природного газа освободили от уплаты таможенных пошлин.Ранее при импорте природного газа (ТН ВЭД 2711) в Узбекистане взималась пошлина в размере 5% от стоимости поставок.В соответствии с документом, с 1 октября также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению на 17,8% — до 49,739 миллиарда кубометров.При этом экспорт "голубого топлива" в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов. При этом импорт вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов.Направления поставок не раскрываются.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/pora-davit-na-gaz-est-li-drugie-alternativy-benzinu-v-uzbekistane-20782422.html
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узбекистан, газ, импорт, таможня, пошлина

Узбекским импортерам "голубого топлива" дали серьезную привилегию

12:59 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
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© AFP / HAIDAR MOHAMMED ALIОгонь на газоперерабатывающей станции
Огонь на газоперерабатывающей станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© AFP / HAIDAR MOHAMMED ALI
Речь идет о таможенных пошлинах, которые теперь взиматься не будут.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекских импортеров природного газа освободили от уплаты таможенных пошлин.

"Установить, что с 1 октября 2021 года при импорте природного газа на территорию РУз юридические лица освобождаются от таможенной пошлины", — говорится в тексте президентского указа.

Ранее при импорте природного газа (ТН ВЭД 2711) в Узбекистане взималась пошлина в размере 5% от стоимости поставок.
В соответствии с документом, с 1 октября также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.
По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению на 17,8% — до 49,739 миллиарда кубометров.
При этом экспорт "голубого топлива" в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов. При этом импорт вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов.
Направления поставок не раскрываются.
Газовый потенциал Узбекистана

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров.

Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

В декабре 2020-го президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
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5 октября, 21:59
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