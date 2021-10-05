https://uz.sputniknews.ru/20211005/pora-davit-na-gaz-est-li-drugie-alternativy-benzinu-v-uzbekistane-20782422.html

Пора давить на газ: есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане?

Пора давить на газ: есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане?

Узбекистан импортировал бензина на 100 млн долларов в январе-августе 2021 года, что более чем втрое больше по сравнению с прошлым годом. В то же время страна... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T21:59+0500

2021-10-05T21:59+0500

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Какие альтернативы кроме газа в качестве моторного топлива есть у республики, стоит ли Узбекистану строить свои нефтеперерабатывающие заводы или легче вступить в ЕАЭС и получить доступ к дешевому российскому и казахстанскому сырью, корреспондент и ведущая Sputnik обсудила с вице-президентом Независимого топливного союза Дмитрием Гусевым.Далеко ли Узбекистан уедет на бензинеДмитрий Гусев считает, что строительство новых нефтеперерабатывающих заводов не имеет большого смысла. Перспективнее оптимизировать внутренний рынок в стране, увеличивая как количество заправочных станций, так и автотранспорта на газовом топливе.Кроме того, важно увеличивать объемы электроэнергии и электротранспорта, который недорогой, технологичный и экологичный. Дмитрий Гусев напоминает, что троллейбусы уже более 80 лет благополучно функционируют во многих странах и неплохо зарекомендовали себя. Им на смену приходят электробусы, однако их повсеместное внедрение имеет свои трудности. Если увеличить количество электромобилей в городе, то увеличится нагрузка на сети, а они во многих странах СНГ не обновлялись с советских времен – на это будут нужны деньги. В дальней перспективе за новыми технологиями будущее, тем более, учитывая климат солнечного Узбекистана. Однако на ближайшее время не стоит ожидать технологических революций в транспортной индустрии.По словам Гусева, если активно развивать сеть общественного транспорта, чтобы люди из одной точки в другу могли добраться с помощью автобусов, электробусов, поездов, метро, можно существенно повысить эффективность и снизить общее потребление топлива.Решит ли ЕАЭС бензиновый вопрос в УзбекистанеРеспублика импортирует бензин в основном из России, Туркменистана и Казахстана. По мнению Гусева, вступление республики в Евразийский экономический союз напрямую не скажется на изменении закупочных цен на бензин для нее.Эксперт рассказал, что вопросов с приобретением топлива у Узбекистана нет. Проблема у всех постсоветских государств одна – приходится субсидировать стоимость горючего, так или иначе покрывая разницу между рыночной и розничной ценой внутри страны."Все зависит от того, насколько республика готова сдерживать внутренние цены на бензин, тем самым субсидируя внутреннюю экономку", — объясняет эксперт.Топливный рецепт для УзбекистанаДмитрий Гусев предложил республике использовать российский опыт дифференцированного подхода к поддержке автовладельцев — адресные субсидии.По его словам, система адресных субсидий сегодня оптимальная мера, которая позволяет вычленить потребителей, действительно нуждающихся в поддержке государства, и тем самым вывести рынки на адекватный уровень устойчивого развития и энергоэффективности.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html

https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-uvelichil-import-benzina-v-32-raza-20766787.html

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-samarkande-nachali-zaryajat-elektrokary-20479416.html

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Анна Черкасова

узбекистан, автомобили, газ, топливо, бензин, электромобиль