https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskix-migrantov-jdut-kosmicheskie-perspektivy-v-rossii-20805028.html
Узбекских мигрантов ждут "космические перспективы" в России
Узбекских мигрантов ждут "космические перспективы" в России
В РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T13:49+0500
2021-10-07T13:49+0500
2021-10-07T13:52+0500
общество
мигранты
стройка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Пилотную программу по ввозу узбекских мигрантов на стройки России могут запустить до конца октября. Сейчас завершается согласование программы.Стасишин отметил, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, где будут изложены схемы ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны.Замглавы Минстроя также добавил, что ведомство расписало объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html
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мигранты, стройка, трудовые мигранты
Узбекских мигрантов ждут "космические перспективы" в России
13:49 07.10.2021 (обновлено: 13:52 07.10.2021)
В РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Пилотную программу по ввозу узбекских мигрантов на стройки России могут запустить до конца октября.
Сейчас завершается согласование программы.
"В каждодневном режиме ведем работу с коллегами из Узбекистана, коллегами из Роструда, ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — Sputnik). В ближайшее время мы начнем завозить (рабочих. — Sputnik) на конкретные объекты, под конкретные компании, проверенных специалистов в той сфере, в которой они должны работать".
Никита Стасишин
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Стасишин отметил, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, где будут изложены схемы ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны.
Замглавы Минстроя также добавил, что ведомство расписало объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный.
"Самое главное, что в патенте, который они будут получать максимально оперативно на территории РФ, в специальных отметках будет указана компания, в которой они будут работать".
Никита Стасишин
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ