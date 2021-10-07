https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskix-migrantov-jdut-kosmicheskie-perspektivy-v-rossii-20805028.html

Узбекских мигрантов ждут "космические перспективы" в России

Узбекских мигрантов ждут "космические перспективы" в России

В РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T13:49+0500

2021-10-07T13:49+0500

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общество

мигранты

стройка

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Пилотную программу по ввозу узбекских мигрантов на стройки России могут запустить до конца октября. Сейчас завершается согласование программы.Стасишин отметил, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, где будут изложены схемы ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны.Замглавы Минстроя также добавил, что ведомство расписало объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html

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мигранты, стройка, трудовые мигранты