Общество
"Понаехали тут": ТОП-5 мифов о мигрантах, в которые верят москвичи
11:20 30.09.2021 (обновлено: 12:54 30.09.2021)
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В Общественной палате РФ обсудили пять главных стереотипов о мигрантах — и с каждым шаблоном общественники намерены бороться на официальном уровне.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik, Данара Курманова. Участившиеся драки мигрантов в Москве вызывают беспокойство и у жителей, и у властей российской столицы.
С таким заявлением выступил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков 29 сентября на конференции "Москва — территория взаимопонимания" в Общественной палате Российской Федерации (ОПРФ).
"Нам важно пересмотреть подход к работе с мигрантами общественных организаций и национально-культурных автономий", — сообщил Сучков, добавив, что также общественники должны вместе выработать меры борьбы с негативными стереотипами о приезжих.
В итоге спикеры конференции насчитали 5 главных мифов о мигрантах. Как они звучат —в материале Sputnik.
Миф 1: мигранты — это люди только с низкой квалификацией
Когда в СМИ говорят о мигрантах, то уделяют внимание в основном рабочим, рассуждает профессор, член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох.
"А это широкая категория — есть межгосударственная миграция, есть внутригосударственная, которая включает в себя маятниковую миграцию. То есть, если человек с Люберец приехал в Москву и вечером вернулся, он тоже мигрант, только маятниковый", — отметил Волох.
Также существует учебная миграция (люди, приезжающие в Россию получать образование) или спортивная (иностранные участники соревнований).
Поэтому, когда в отдельных СМИ о мигрантах говорят лишь в негативном ключе, как о людях с низкой квалификацией, это ошибка, говорит эксперт.
"Более того, мы проводили исследование с Международной организацией по миграции — отказаться от трудовых мигрантов сегодня не может ни одна страна в мире. Но важно, чтобы в случае России они приезжали только в те регионы и в те организации, где они необходимы для российской экономики. И переход на организованный набор мигрантов — это правильное направление", — сказал Волох.
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Миф 2: все преступления — из-за мигрантов
В распространении этого стереотипа тоже виноваты "недобросовестные СМИ и не совсем честные политтехнологи", подчеркнул Волох.
"Акцентируют внимание на негативных последствиях. А почему никто не вспоминает цифры, которые в России были до пандемии? Иностранные граждане и лица без гражданства совершают до 2% от общего количества преступлений в стране. Конечно, даже если оно преступление совершено, оно не должно остаться без внимания. Но драматизировать ситуацию не стоит", — призвал эксперт.
Проблема в том, что москвичи не получают регулярную информацию о многонациональности своего города, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
По ее словам, эта проблема "носит эпизодический характер, поэтому и у москвичей, и у мигрантов проблемы восприятия взаимоотношений".
"Советскому поколению еще в детском саду рассказали, что такое дружба народов и как она важна, а молодежь этого не знает. Не знает, что Москва живет богатейшей этнической жизнью, сколько национальных мероприятий у нас проходит, не видит параллелей между нашими культурами. Отсюда и боязнь чужаков", — сказала Лянге.
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Миф 3: старейшины землячеств остановят драки
Когда представители власти узнают о драках мигрантов, первая их реакция — это обращения к руководителям национальных общин. Почему?
Потому что многие наслышаны о том, как на Востоке принято почитать старших, объяснила Лянге.
Однако в реальности ни одно этнокультурное объединение не может решить подобных проблем.
"В Москве нет жесткой иерархии "старший-младший". Да и приезжая сюда, люди хотят раствориться. Они не хотят иметь дело с аксакалами, а для некоторых представителей молодежи вовсе нет авторитетов", — добавила эксперт.
Впрочем, даже если лидеры мнений в общине есть, вряд ли они будут публично говорить о проблемах, царящих внутри сообщества — например, о том, что мигранты переносят происходящие на родине межнациональные или территориальные конфликты в Россию.
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Лянге отметила, что в июле этого года Гильдия межэтнической журналистики создала неформальное сообщество журналистов-мигрантов, которые могли бы доносить информацию о проектах, которые помогут их соотечественникам адаптироваться в Москве.
"Мы проводили мониторинг, общались с представителями общин, и те не готовы транслировать проблемы мигрантов. "О нас и так много плохого говорят, если мы скажем о проблеме, только укрепим образ", — вот ответ. И получается, такие вещи (причины драк. — Sputnik) надо подсветить, чтобы от них избавиться, а сделать это некому", — сказала эксперт.
Однако важно понимать: национальные объединения создавались интеллигенцией именно для поддержания родной культуры, а не для интегрирования людей в российское общество, заметила Лянге.
"Поэтому некоммерческие организации — это переоцененный ресурс", — заключила она.
Миф 4: мигранты просто вывозят деньги из страны
На сегодняшний день, тема миграции вызывает раскол в российском обществе, считает руководитель Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
По его мнению, этот раскол показали недавние выборы в российскую Думу — кто-то считает, что мигрантов нужно поддерживать, а кто-то делает заявления в духе: иностранные рабочие отправляют все заработанные в России деньги на родину.
"Это же выигрышная тема — "Вот понаехали тут". Мол, раздевают страну, где сами работают. А на самом деле 8-9% валового продукта в РФ создается трудом мигрантов. И государство это (важность мигрантов. — Sputnik) понимает, национальная политика России включает три аспекта — межнациональные отношения, государственно-религиозные отношения и миграцию", — заявил Зорин.
Миф 5: от мигрантов в России одни проблемы
По словам эксперта, в 2021 году отрицательное отношение к мигрантам в отдельных регионах России достигло 40-60%.
Данные цифры попытался объяснить Виталий Сучков: люди считают иностранных рабочих источником проблем, однако, по его мнению, любую проблему можно решить в зародыше.
"Те же лидеры землячеств не всегда знают о местах, где мигранты предпочитают проживать или проводить свободное время. А нам важно, чтобы активисты бывали там, общались с земляками, понимали их чаяния, обсуждали какие-то правила работы и жизни в нашей столице. Мы сейчас договорились, что они должны приезжать туда, прислушаться к пожеланиям мигрантов — возможно, они с невыплатами сталкиваются, или бытовые условия плохие, чтобы решить проблему, пока она не переросла в конфликт", — отметил Сучков.
Если мигранты увидят положительную обратную связь, то и работать с ними властям Москвы будет проще, уверен эксперт.
"Жизнь мигрантов нужно правдиво освещать, но хочется и позитива, тем более, он есть. Например, одна из московских префектур провела конкурс на лучшего дворника. Вы знаете, как жители боролись за своих дворников, хотя победители получили велосипеды? Единство — оно было. А мы об этом единстве стесняемся говорить", — добавил Сучков.
К сожалению, сами мигранты тоже иногда стесняются громко говорить о своих хороших поступках.
"Год назад я увидел в сети сообщение о том, что загорелась машина на дороге. Мимо проезжала семья мигрантов, глава семьи остановился и спас людей. Я хотел эту семью лично поблагодарить, мы ее искали, но не нашли. А этот пример показывает, что люди все одинаковые. Мы видим, сколько труда вкладывают мигранты в наш город. Если говорить об этом, местные жители будут по-другому их воспринимать", — заключил эксперт.
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