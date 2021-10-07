https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-kibrae-otkrylas-mnogofunktsionalnaya-onkologicheskaya-klinika-20815957.html

В Кибрае открылась многофункциональная онкологическая клиника

В Кибрае открылась многофункциональная онкологическая клиника

В медцентре посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T16:47+0500

2021-10-07T16:47+0500

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общество

узбекистан

индия

лечение онкологии

медцентр

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Современная многофункциональная онкологическая клиника открылась в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба хокимията. В мероприятии приняли участие глава района Миразам Миркасимов, сотрудники администрации, медработники и местные активисты. Медцентр сможет принимать свыше 100 пациентов в день. Здесь посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии. Также граждане смогут получить консультацию у профильных специалистов и пройти необходимую диагностику. В будущем на территории клиники планируется открыть реабилитационных центр.В настоящее время в онкологическом отделении уже приступили к работе 15 высококвалифицированных врачей.Отмечается, что в клинике будут оказывать соответствующую помощь не только гражданам Узбекистана, но и пациентам из стран ближнего зарубежья. Проект стоимостью $1 млн реализован совместно с индийскими врачами. Известно, что Индия является одним из мировых лидеров в области медицины. Cтрана имеет хороший опыт оказания населению современных медицинских услуг.В конце сентября глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом по строительству в столице современной клиники для лечения онкобольных. Она расположится на территории Ташкентской медицинской академии. В онкоцентре разместят отделение радиологии и лучевой терапии, а также диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.

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узбекистан, индия, лечение онкологии, медцентр