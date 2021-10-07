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В Кибрае открылась многофункциональная онкологическая клиника
В Кибрае открылась многофункциональная онкологическая клиника
В медцентре посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T16:47+0500
2021-10-07T16:54+0500
общество
узбекистан
индия
лечение онкологии
медцентр
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Современная многофункциональная онкологическая клиника открылась в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба хокимията. В мероприятии приняли участие глава района Миразам Миркасимов, сотрудники администрации, медработники и местные активисты. Медцентр сможет принимать свыше 100 пациентов в день. Здесь посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии. Также граждане смогут получить консультацию у профильных специалистов и пройти необходимую диагностику. В будущем на территории клиники планируется открыть реабилитационных центр.В настоящее время в онкологическом отделении уже приступили к работе 15 высококвалифицированных врачей.Отмечается, что в клинике будут оказывать соответствующую помощь не только гражданам Узбекистана, но и пациентам из стран ближнего зарубежья. Проект стоимостью $1 млн реализован совместно с индийскими врачами. Известно, что Индия является одним из мировых лидеров в области медицины. Cтрана имеет хороший опыт оказания населению современных медицинских услуг.В конце сентября глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом по строительству в столице современной клиники для лечения онкобольных. Она расположится на территории Ташкентской медицинской академии. В онкоцентре разместят отделение радиологии и лучевой терапии, а также диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.
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узбекистан, индия, лечение онкологии, медцентр

В Кибрае открылась многофункциональная онкологическая клиника

16:47 07.10.2021 (обновлено: 16:54 07.10.2021)
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© Хокимият Ташкентской областиОткрытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области
Открытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Хокимият Ташкентской области
В медцентре посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Современная многофункциональная онкологическая клиника открылась в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба хокимията.
В мероприятии приняли участие глава района Миразам Миркасимов, сотрудники администрации, медработники и местные активисты.
Медцентр сможет принимать свыше 100 пациентов в день. Здесь посетителям начнут оказывать услуги химиотерапии, иммунотерапии, онкопсихологии и онкодиетологии. Также граждане смогут получить консультацию у профильных специалистов и пройти необходимую диагностику.
© Хокимият Ташкентской областиОткрытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области
Открытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
Открытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области
© Хокимият Ташкентской области
В будущем на территории клиники планируется открыть реабилитационных центр.
В настоящее время в онкологическом отделении уже приступили к работе 15 высококвалифицированных врачей.
Отмечается, что в клинике будут оказывать соответствующую помощь не только гражданам Узбекистана, но и пациентам из стран ближнего зарубежья.
© Хокимият Ташкентской областиОткрытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области
Открытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
Открытие многофункциональной онкологической клиники в Ташкентской области
© Хокимият Ташкентской области
Проект стоимостью $1 млн реализован совместно с индийскими врачами. Известно, что Индия является одним из мировых лидеров в области медицины. Cтрана имеет хороший опыт оказания населению современных медицинских услуг.
В конце сентября глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом по строительству в столице современной клиники для лечения онкобольных. Она расположится на территории Ташкентской медицинской академии. В онкоцентре разместят отделение радиологии и лучевой терапии, а также диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.
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