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В Ташкенте реализуют три масштабных проекта — подробности
В Ташкенте реализуют три масштабных проекта — подробности
В столице построят современный онкологический медцентр, университет "Новый Узбекистан", а также библиотеку с большим книжным фондом. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T20:52+0500
2021-09-20T20:52+0500
общество
университет
проект
библиотека
медцентр
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству в стране онкологического центра, университета "Новый Узбекистан" и библиотеки, сообщает пресс-служба президента. Новый медцентр для лечения онкобольных возведут на территории клиники Ташкентской медицинской академии. По данным пресс-службы, на первом ярусе десятиэтажного здания будут находиться приемное отделение и консультационная поликлиника. На верхних этажах разместятся лечебные отделения, стационар на 650 коек и амбулатория на 100 коек. ТК тому же планируется создать условия для деятельности кафедр магистратуры и ординатуры Ташкентской медицинской академии и Ташкентского института усовершенствования врачей. В трехэтажной подземной части онкоцентра разместятся отделения радиологии и лучевой терапии, диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.В пресс-службе также отмечают, что в рамках мероприятия президентом был рассмотрен и проект университета "Новый Узбекистан", разработанный совместно с турецкими архитекторами.Кроме того, презентован проект здания новой библиотеки с большим книжным фондом. Известно, что она будет возведена на территории Национального парка имени Алишера Навои.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-mednoy-fabriki-na-agmk-za-334-mlrd-19866369.html
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-kashkadarinskoy-oblasti-poyavyatsya-predpriyatiya-bolee-chem-na-11-trln-sumov-17782510.html
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университет, проект, библиотека, медцентр

В Ташкенте реализуют три масштабных проекта — подробности

20:52 20.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте реализуют три масштабных проекта
В Ташкенте реализуют три масштабных проекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В столице построят современный онкологический медцентр, университет "Новый Узбекистан", а также библиотеку с большим книжным фондом.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству в стране онкологического центра, университета "Новый Узбекистан" и библиотеки, сообщает пресс-служба президента.
Новый медцентр для лечения онкобольных возведут на территории клиники Ташкентской медицинской академии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте реализуют три масштабных проекта
В Ташкенте реализуют три масштабных проекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
В Ташкенте реализуют три масштабных проекта
© Пресс-служба президента Узбекистана
По данным пресс-службы, на первом ярусе десятиэтажного здания будут находиться приемное отделение и консультационная поликлиника. На верхних этажах разместятся лечебные отделения, стационар на 650 коек и амбулатория на 100 коек. Т
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К тому же планируется создать условия для деятельности кафедр магистратуры и ординатуры Ташкентской медицинской академии и Ташкентского института усовершенствования врачей.
В трехэтажной подземной части онкоцентра разместятся отделения радиологии и лучевой терапии, диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.
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В пресс-службе также отмечают, что в рамках мероприятия президентом был рассмотрен и проект университета "Новый Узбекистан", разработанный совместно с турецкими архитекторами.
Кроме того, презентован проект здания новой библиотеки с большим книжным фондом. Известно, что она будет возведена на территории Национального парка имени Алишера Навои.
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