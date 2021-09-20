https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-tashkente-realizuyut-tri-masshtabnyx-proekta--podrobnosti--20574739.html

В Ташкенте реализуют три масштабных проекта — подробности

В Ташкенте реализуют три масштабных проекта — подробности

В столице построят современный онкологический медцентр, университет "Новый Узбекистан", а также библиотеку с большим книжным фондом. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T20:52+0500

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2021-09-20T20:52+0500

общество

университет

проект

библиотека

медцентр

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству в стране онкологического центра, университета "Новый Узбекистан" и библиотеки, сообщает пресс-служба президента. Новый медцентр для лечения онкобольных возведут на территории клиники Ташкентской медицинской академии. По данным пресс-службы, на первом ярусе десятиэтажного здания будут находиться приемное отделение и консультационная поликлиника. На верхних этажах разместятся лечебные отделения, стационар на 650 коек и амбулатория на 100 коек. ТК тому же планируется создать условия для деятельности кафедр магистратуры и ординатуры Ташкентской медицинской академии и Ташкентского института усовершенствования врачей. В трехэтажной подземной части онкоцентра разместятся отделения радиологии и лучевой терапии, диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и цифрового рентгена.В пресс-службе также отмечают, что в рамках мероприятия президентом был рассмотрен и проект университета "Новый Узбекистан", разработанный совместно с турецкими архитекторами.Кроме того, презентован проект здания новой библиотеки с большим книжным фондом. Известно, что она будет возведена на территории Национального парка имени Алишера Навои.

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университет, проект, библиотека, медцентр