https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-uzbekistane-nachnut-stimulirovat-geologorazvedku-i-dobychu-poleznyx-iskopaemyx-20811499.html

В Узбекистане начнут стимулировать геологоразведку и добычу полезных ископаемых

В Узбекистане начнут стимулировать геологоразведку и добычу полезных ископаемых

Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ по дальнейшему стимулированию геологоразведочных работ и совершенствованию порядка налогообложения... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T13:39+0500

2021-10-07T13:39+0500

2021-10-07T13:48+0500

общество

геологоразведка

добыча нефти

указ

добыча золота

добыча угля

добыча меди

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Власти Узбекистана начнут стимулировать геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых. Об этом стало известно из указа президента. Согласно документу, с 1 января 2022 года на конкурсные торги начнут выставляться права пользования участком недр для геологического изучения или добычи углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов и других видов объектов рудных полезных ископаемых с существенным коммерческим потенциалом.Отмечается, что сумма реализации будет рассматривается в качестве суммы бонуса за право пользования недрами и перечисляться в республиканский бюджет за вычетом расходов организаторов конкурсных торгов.К тому же организаторов или участников конкурсных торгов наделят правом предлагать повышенный размер налоговых ставок по отдельным видам налогов при добыче (извлечении) полезных ископаемых в порядке, установленном законодательством.Какие льготы и преференции предусмотрены с 1 января 2022 годаКроме того, юрлица, осуществляющие геологоразведочные работы, освобождаются от:К тому же с 1 октября 2021 года при реализации природного газа на экспорт ставка акцизного налога установится в размере ноль процентов. При импорте природного газа юридические лица будут освобождены от таможенной пошлины.Что изменится с будущего годаВ Узбекистане снизятся ставки налога за пользование недрами по нефти и природному газу до 10%, золоту и меди – до 7%, вольфраму – до 2,7%, урану – до 8%.Также будет введен налога на рентный доход для недропользователей, осуществляющих добычу (извлечение) нефти, природного газа, газового конденсата, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов на новых месторождениях, с учетом капитальных расходов недропользователей.В первые два года юридические лица новых нефтяных и газовых скважин будут освобождены от налога на имущество, начиная с месяца ввода их в эксплуатацию. В последующие три года будет применена ставка налога на имущество юридических лиц, сниженная на 50%.Усовершенствованию подвергнется и порядок исчисления налога за пользование недрами с учетом передового зарубежного опыта и привлечения экспертов. При исчислении налога за пользование недрами при добыче нефти, природного газа и отдельных видов полезных ископаемых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговая база уменьшится на сумму расходов, связанных с их транспортировкой и переработкой.Ко всему прочему, унифицируются ставки налога за пользование недрами по нерудным полезным ископаемым.Кроме того, предприятиям с иностранными инвестициями – налогоплательщикам налога на рентный доход предоставят право ведения налогового учета в долларах США.

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https://uz.sputniknews.ru/20200828/Shuster-rossiyskie-uchenye-mogut-pomoch-Uzbekistanu-v-razvitii-geologorazvedki-14860748.html

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геологоразведка, добыча нефти, указ, добыча золота, добыча угля, добыча меди