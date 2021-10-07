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Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео
Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео
Узбекистанский спортсмен ​​ выступал в весовой категории до 61 кг. Он поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T18:18+0500
2021-10-07T18:25+0500
спорт
тяжелая атлетика
узбекистанец
медаль
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Бронзовую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров завоевал узбекистанский спортсмен Хусинбой Матрасулов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Соревнования проходили в Саудовской Аравии в Джидде. По информации Минспорта, Хусинбой Матрасулов выступал в весовой категории до 61 кг. Он ​​поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке. Этот результат позволил ему стать бронзовым призером состязаний. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых в 2021 году состоится в Ташкенте. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 7 по 17 декабря.
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Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео

18:18 07.10.2021 (обновлено: 18:25 07.10.2021)
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© Министерство туризма и спорта УзбекистанаХусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике
Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Узбекистанский спортсмен ​​ выступал в весовой категории до 61 кг. Он поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Бронзовую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров завоевал узбекистанский спортсмен Хусинбой Матрасулов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Соревнования проходили в Саудовской Аравии в Джидде.
По информации Минспорта, Хусинбой Матрасулов выступал в весовой категории до 61 кг. Он ​​поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке. Этот результат позволил ему стать бронзовым призером состязаний.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых в 2021 году состоится в Ташкенте. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 7 по 17 декабря.
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