https://uz.sputniknews.ru/20211007/xusinboy-matrasulov-stal-bronzovym-prizerom-chm-po-tyajeloy-atletike--video-20817794.html

Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео

Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео

Узбекистанский спортсмен ​​ выступал в весовой категории до 61 кг. Он поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

тяжелая атлетика

узбекистанец

медаль

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Бронзовую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров завоевал узбекистанский спортсмен Хусинбой Матрасулов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. Соревнования проходили в Саудовской Аравии в Джидде. По информации Минспорта, Хусинбой Матрасулов выступал в весовой категории до 61 кг. Он ​​поднял 133 кг в рывке и 252 кг в толчке. Этот результат позволил ему стать бронзовым призером состязаний. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых в 2021 году состоится в Ташкенте. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 7 по 17 декабря.

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тяжелая атлетика, узбекистанец, медаль, чемпионат