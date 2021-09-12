https://uz.sputniknews.ru/20210912/chempionat-mira-po-tyajeloy-atletike-proydet-v-2021-godu-v-tashkente-20463618.html
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в 2021 году в Ташкенте
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в 2021 году в Ташкенте
В декабре 2021 года в Ташкенте пройдет сразу два важных спортивных мероприятия - чемпионат мира по тяжелой атлетике и выборный конгресс IWF. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T13:29+0500
2021-09-12T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила место и даты предстоящего в этом году Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Мировой турнир по этому виду спорта решено провести в Ташкенте с 7 по 17 декабря. А после завершения состязаний 20-21 декабря столица также примет выборный конгресс IWF.В РИА Новости напомнили, что в апреле прошлого года исполком IWF утвердил отставку Тамаша Аяна. Тогда временным главой IWF была назначена американка Урсула Папандреа. В октябре 2020 года стало известно, что исполком IWF решил сменить Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего МОК объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Позднее Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.В мае 2021 года Ташкент принял также юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Участие в нем приняли четыре спортсмена из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-iz-uzbekistantsev-vystupit-na-chempionate-azii-po-tyajeloy-atletike--nok-18226351.html
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ташкент, тяжелая атлетика, чемпионат
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в 2021 году в Ташкенте
В декабре 2021 года в Ташкенте пройдет сразу два важных спортивных мероприятия - чемпионат мира по тяжелой атлетике и выборный конгресс IWF.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила
место и даты предстоящего в этом году Чемпионата мира по тяжелой атлетике.
Мировой турнир по этому виду спорта решено провести в Ташкенте с 7 по 17 декабря. А после завершения состязаний 20-21 декабря столица также примет выборный конгресс IWF.
В РИА Новости
напомнили, что в апреле прошлого года исполком IWF утвердил отставку Тамаша Аяна. Тогда временным главой IWF была назначена американка Урсула Папандреа. В октябре 2020 года стало известно, что исполком IWF решил сменить Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего МОК объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей.
Позднее Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.
В мае 2021 года Ташкент принял
также юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Участие в нем приняли четыре спортсмена из Узбекистана.