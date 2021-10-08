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Диёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров
Диёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров
Тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Диёрбек Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото". 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T19:17+0500
2021-10-08T19:17+0500
спорт
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.По данным НОК, тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото".Однако в упражнении толчка он допустил ошибку и не смог завоевать призовое место. В общей сложности узбекистанец поднял 278 кг. Этот результат позволил ему занять только пятое место. Лидером по сумме общих баллов стал россиянин Никита Вагин – 291 (130+161) кг. На второй позиции расположился грузинский спортсмен Николоз Эсартиа – 287 (128+159) кг. Замкнул тройку призеров атлет из Испании Килиан Лехон – 284 (126+158) кг.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/xusinboy-matrasulov-stal-bronzovym-prizerom-chm-po-tyajeloy-atletike--video-20817794.html
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тяжелая атлетика

Диёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

19:17 08.10.2021
286
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДиёрбек Эрматов
Диёрбек Эрматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Диёрбек Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото".
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
По данным НОК, тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото".
Однако в упражнении толчка он допустил ошибку и не смог завоевать призовое место.
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Вчера, 18:18
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В общей сложности узбекистанец поднял 278 кг. Этот результат позволил ему занять только пятое место. Лидером по сумме общих баллов стал россиянин Никита Вагин – 291 (130+161) кг. На второй позиции расположился грузинский спортсмен Николоз Эсартиа – 287 (128+159) кг. Замкнул тройку призеров атлет из Испании Килиан Лехон – 284 (126+158) кг.
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