https://uz.sputniknews.ru/20211008/diyorbek-ermatov-zavoeval-zoloto-na-chm-po-tyajeloy-atletike-sredi-yuniorov--20832791.html

Диёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

Диёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

Тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Диёрбек Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото". 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T19:17+0500

2021-10-08T19:17+0500

2021-10-08T19:17+0500

спорт

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.По данным НОК, тяжелоатлет из Узбекистана выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов поднял 132 кг и тем самым принес своей сборной первое "золото".Однако в упражнении толчка он допустил ошибку и не смог завоевать призовое место. В общей сложности узбекистанец поднял 278 кг. Этот результат позволил ему занять только пятое место. Лидером по сумме общих баллов стал россиянин Никита Вагин – 291 (130+161) кг. На второй позиции расположился грузинский спортсмен Николоз Эсартиа – 287 (128+159) кг. Замкнул тройку призеров атлет из Испании Килиан Лехон – 284 (126+158) кг.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/xusinboy-matrasulov-stal-bronzovym-prizerom-chm-po-tyajeloy-atletike--video-20817794.html

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тяжелая атлетика