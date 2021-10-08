https://uz.sputniknews.ru/20211008/indoneziya-dala-zelenyy-svet-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine-20821193.html
Индонезия "дала зеленый свет" узбекско-китайской вакцине
Индонезия "дала зеленый свет" узбекско-китайской вакцине
Ранее было доказано, что препарат ZF-UZ-VAC-2001 эффективен против новых штаммов COVID-19. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T09:23+0500
2021-10-08T09:23+0500
2021-10-08T11:12+0500
общество
вакцина
индонезия
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Индонезия разрешила экстренное применение узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.Об этом заявила руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии (BPOM) Пенни Лукито.По ее словам, эффективность препарата составляет 81,71% через неделю после введения третьей дозы. Что касается побочных эффектов, то их во время трех стадий исследования было зафиксировано немного. Всего действие препарата оценили 28 тысяч добровольцев со всего мира.Жителей Индонезии, на данный момент, прививают несколькими вакцинами: Bio Pharma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и CanSino.При этом весной власти приостанавливали использование вакцины от AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-effektivna-protiv-indiyskogo-shtamma-covid-19408496.html
индонезия
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вакцина, индонезия, коронавирус covid-19
Индонезия "дала зеленый свет" узбекско-китайской вакцине
09:23 08.10.2021 (обновлено: 11:12 08.10.2021)
Ранее было доказано, что препарат ZF-UZ-VAC-2001 эффективен против новых штаммов COVID-19.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Индонезия разрешила экстренное применение узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.
Об этом заявила
руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии (BPOM) Пенни Лукито.
По ее словам, эффективность препарата составляет 81,71% через неделю после введения третьей дозы.
Между тем индонезийские СМИ пишут о 92,92% эффективности против "классического" коронавируса, 100% — против штамма "гамма", 77% — "дельта", 90% — каппа.
Что касается побочных эффектов, то их во время трех стадий исследования было зафиксировано немного. Всего действие препарата оценили 28 тысяч добровольцев со всего мира.
Жителей Индонезии, на данный момент, прививают несколькими вакцинами: Bio Pharma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и CanSino.
При этом весной власти приостанавливали использование вакцины от AstraZeneca.