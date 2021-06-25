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https://uz.sputniknews.ru/20210625/uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-effektivna-protiv-indiyskogo-shtamma-covid-19408496.html
Узбекско-китайская вакцина эффективна против индийского штамма COVID
Узбекско-китайская вакцина эффективна против индийского штамма COVID
По информации Мининноваций, в Китае препаратом ZF-UZ-VAС2001 уже вакцинировались свыше 90 миллионов человек. Впоследствии ни один из привитых не заразился... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T12:03+0500
2021-06-25T12:07+0500
общество
индийский штамм коронавируса
вакцина
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAС2001 эффективна против индийского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Мининноваций.В настоящее время китайские ученые детально изучают действие вакцины на появившийся в Индии "дельта"-штамм COVID. Предварительные результаты показали, что препарат эффективен против этого вируса. Отмечается, что скоро планируется выпустить статью с подробными данными проведенного исследования. По информации министерства, сегодня в КНР вакцинировались узбекско-китайским препаратом уже свыше 90 миллионов человек. Впоследствии ни один из привитых не заразился индийским штаммом коронавируса.Помимо этого, в опубликованных прежде научных исследованиях уже были подтверждены факты об эффективности вакцины ZF-UZ-VAС2001 против "африканского" и "британского" штаммов.Ранее стало известно, что в Узбекистане выявлен "дельта"-штамм "индийского" коронавируса. Представитель оперштаба Кабмина по борьбе с коронавирусом заявил, что в республике зафиксирован рост заболевших этой инфекцией. Эту информацию также подтвердил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков. По его словам, результаты предварительных лабораторных исследований подтверждают эту гипотезу. Однако прежде чем прийти к верному выводу, необходимо провести тщательный анализ, подытожил эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html
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индийский штамм коронавируса, вакцина, китай, узбекистан

Узбекско-китайская вакцина эффективна против индийского штамма COVID

12:03 25.06.2021 (обновлено: 12:07 25.06.2021)
590
© СС0 / Unsplash / Hakan NuralВакцина
Вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© СС0 / Unsplash / Hakan Nural
По информации Мининноваций, в Китае препаратом ZF-UZ-VAС2001 уже вакцинировались свыше 90 миллионов человек. Впоследствии ни один из привитых не заразился индийским штаммом коронавируса.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAС2001 эффективна против индийского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Мининноваций.
В настоящее время китайские ученые детально изучают действие вакцины на появившийся в Индии "дельта"-штамм COVID. Предварительные результаты показали, что препарат эффективен против этого вируса. Отмечается, что скоро планируется выпустить статью с подробными данными проведенного исследования.
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По информации министерства, сегодня в КНР вакцинировались узбекско-китайским препаратом уже свыше 90 миллионов человек. Впоследствии ни один из привитых не заразился индийским штаммом коронавируса.
Помимо этого, в опубликованных прежде научных исследованиях уже были подтверждены факты об эффективности вакцины ZF-UZ-VAС2001 против "африканского" и "британского" штаммов.
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Ранее стало известно, что в Узбекистане выявлен "дельта"-штамм "индийского" коронавируса. Представитель оперштаба Кабмина по борьбе с коронавирусом заявил, что в республике зафиксирован рост заболевших этой инфекцией. Эту информацию также подтвердил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков. По его словам, результаты предварительных лабораторных исследований подтверждают эту гипотезу. Однако прежде чем прийти к верному выводу, необходимо провести тщательный анализ, подытожил эксперт.
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