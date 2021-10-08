https://uz.sputniknews.ru/20211008/luchshe-vvesti-diktaturu-ili-razvalit-stranu-chem-eto-terpet-20823754.html

Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть

Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть

В американских СМИ уже не первый месяц идет перекличка материалов с похожими заголовками, начинающимися со слова "радуйтесь". 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T11:20+0500

2021-10-08T11:20+0500

2021-10-08T11:20+0500

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Радоваться должны демократы, потому что победили: получили все, чего хотели. Радоваться должны и республиканцы (консерваторы), потому что демократы на деле чувствуют себя ужасно, их иллюзии разбиты. В общем, все должны быть в восторге — но всем почему-то очень погано.Сейчас эта перекличка вспыхнула заново по вполне очевидному поводу: появились данные опроса, из которых следует, что обе половины Америки ненавидят друг друга так, что нормальной страны и нормальной жизни все равно что больше нет. В общем, мы и так знали это, но тут подоспели совсем уж впечатляющие цифры. В результате заново началась перекличка заголовков: радуйтесь, ребята, на самом-то деле у всех все хорошо.Сначала о данных опроса — чтобы было понятно, насколько оно "хорошо". Проводил его университет штата Вирджиния по всей стране, выстроив примерно равные группы респондентов, голосующих за ту или другую партию. И получилось, что более 80 процентов тех и других считают, что выбранные народом чиновники администраций (соответственно, Дональда Трампа и Джо Байдена) — это "четкая и ясная угроза американской демократии". Ладно, если бы последнюю идею принимала только одна группа избирателей, а тут обе. Кстати, демократы в США тяготеют к восточному и западному побережью двух океанов, а консерваторы — к югу и центру. То есть разделенная Америка в точности бы напоминала Индостан после ухода англичан — с Западным Пакистаном и отдельно от него Восточным (ныне вполне независимая Республика Бангладеш). Не говоря о том, что во многих "красных" штатах столица голосует за "синих", а за ее пределами начинается другая страна. Это так и в Калифорнии, и в ее антиподе — Техасе.Как же и почему такой ситуации должны радоваться консерваторы? Аргументация демократической The Washington Post тут предсказуемо ехидная, но что-то в ней есть. Публикация на эту тему была еще в апреле, и описывает она агонию либералов. Они ощущают, что их цель — тотальная трансформация общества — далека как никогда. Вдобавок они увидели, как консерваторы сейчас мобилизуют свой электорат, и поняли, что враг не побежден.Главное же, что идеи демократов несбыточны изначально (и это, повторим, признает издание — их верный рупор). Равенство доходов? Открытый мир, в том числе для каких угодно беженцев? "Зеленое" уничтожение экономики? Ну вот администрация Байдена вроде как на месте, но как только пытается что-то подобное продвинуть, так самим же демократам становится ясно, что это развалит немалую часть мира — и Америку прежде всего.Счастье, как известно, это не только когда тебе хорошо, а когда нехорошим людям плохо. Этот аргумент и предлагают в данном случае консерваторам. А что преподносится другой стороне? Тут есть только что вышедший комментарий другого демократического издания, The NewYork Times. И это жестокая акция, по большей части направленная против неумеренных либеральных радикалов.Им говорят: вы этого хотели, вы это получили, радуйтесь (идею, что нет ничего хуже полной сбычи мечт, тут не упоминают). Вспомните то, о чем мечтали демократы году этак в 2000-м, — вы все это уже имеете. Общество, где каждый шестой считает себя секс-меньшинством, где более-менее легализована марихуана, где в целом сильно потемнел среднеарифметический цвет кожи, — радуйтесь, радуйтесь.И тут радикалам подсказывают: увлеклись, давайте научимся держаться середины. Вот же великие американцы типа Эндрю Джексона умели сшивать расколотое общество, создавать центристские коалиции и держать их долго.Джексон? Но демократы же ненавидят историю своей страны и страну в целом — потому что они за открытый мир. И вместо того чтобы думать о примирении, они (смотри выше) думают о том, что половина их соотечественников — враги и что лучше расколоть страну, чем терпеть рядом людей с другими взглядами. Очень понятно и человечно.Но чему в этой ситуации надо радоваться нам в России? Просто тому, что в США (как, впрочем, и в Европе) все очень плохо? Реакция-то вполне понятная — с учетом того, что мы уже много десятилетий привыкли догонять и перегонять Америку, — мы по-прежнему меряем свои успехи и провалы именно американской меркой. Понятная, но большой пользы (кроме мелких злорадных удовольствий) не приносящая.Лучше, конечно, быть умнее: подумать, например, что произошло бы, если у нас в каком-нибудь 1917-м или 1918 году были социологические опросы. Может быть, нашлись бы посмотревшие их — и испугавшиеся. Которые не допустили бы до власти одну силу, так люто ненавидящую другую, а нашли бы какой-то средний вариант. Может быть, начали бы объяснять быстро расходящемуся на две стороны обществу, что силовой выход из такой ситуации только один: миллионы жертв и тотальное разрушение всего (что в итоге и произошло).Или, может, надо посмотреть, какие идеи демократов (и консерваторов тоже) настолько страшны для какой-то существенной части населения, что лишают людей смысла жизни — и подталкивают к мысли, что лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем терпеть. Тем более что идей там накопилось на удивление много, больших и маленьких, и изучать их можно и нужно долго и всерьез.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210820/impichment-baydenu-demokraty-gotovyat-operatsiyu-preemnik-20163918.html

https://uz.sputniknews.ru/20210926/lavrov-vysmeyal-ideyu-ssha-o-sammite-demokratiy---video-20653137.html

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сша, дональд трамп, сми, джо байден