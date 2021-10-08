https://uz.sputniknews.ru/20211008/mid-uzbekistana-obyasnil-kontakty-s-odkb-politicheskim-pragmatizmom-20824641.html
Узбекистан объяснил контакты с ОДКБ политическим прагматизмом
Узбекистан объяснил контакты с ОДКБ политическим прагматизмом
Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации, но не оборвал связей с ней. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T12:24+0500
2021-10-08T12:24+0500
2021-10-08T12:29+0500
политика
абдулазиз камилов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Недавние контакты Узбекистана с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются частью его прагматичной внешней политики.Об этом заявил министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов в интервью газетам "Правда Востока и "Новый Узбекистан". Его слова приводит МИД республики.Министр напомнил, что в Центральной Азии помимо ОДКБ действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана.Камилов добавил, что в практическом плане не менее важен и то, что сегодня республика "обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности".Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас в организацию входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/rf-vidit-v-uzbekistane-vernogo-soyuznika-nesmotrya-na-priostanovku-uchastiya-v-odkb-20564628.html
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абдулазиз камилов, мид узбекистана, шос, одкб, снг
Узбекистан объяснил контакты с ОДКБ политическим прагматизмом
12:24 08.10.2021 (обновлено: 12:29 08.10.2021)
Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации, но не оборвал связей с ней.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Недавние контакты Узбекистана с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются частью его прагматичной внешней политики.
Об этом заявил министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов в интервью газетам "Правда Востока и "Новый Узбекистан". Его слова приводит
МИД республики.
"Недавнее участие Узбекистана в саммите ОДКБ в качестве почетного гостя, а также на встрече в формате ШОС+ОДКБ в Душанбе, где обсуждалась ситуация в Афганистане, является составным элементом нашей взвешенной и прагматичной дипломатии".
Абдулазиз Камилов
Глава МИД Узбекистана
Министр напомнил, что в Центральной Азии помимо ОДКБ действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана.
"В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно концепции внешнеполитической деятельности и оборонной доктрине РУз, наша страна не участвует в военных блоках".
Абдулазиз Камилов
Глава МИД Узбекистана
Камилов добавил, что в практическом плане не менее важен и то, что сегодня республика "обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности".
Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас в организацию входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь.