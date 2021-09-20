РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ

Пятнадцатого мая 1992 года Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал документ 24 сентября 1993-го, Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993-го. В 1999-м Узбекистан не стал продлевать свое участие в договоре.

В 2006 году Узбекистан восстановил членство в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил свое участие в организации.