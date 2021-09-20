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Ближневосточная конференция клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920
Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/rf-vidit-v-uzbekistane-vernogo-soyuznika-nesmotrya-na-priostanovku-uchastiya-v-odkb-20564628.html
РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ
РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ
В июле пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T12:41+0500
2021-09-20T12:58+0500
узбекистан
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конференция клуба "валдай"
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия рассматривает Узбекистан, как надежного и верного союзника, несмотря на его приостановку участия в ОДКБ.Об этом корреспонденту Sputnik заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на открытии конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".Руденко отметил, что российско-узбекское сотрудничество, которое в последние годы развивается очень динамично, носит характер союзнического и стратегического партнерства.И "это очень важная характеристика", добавил замминистра.В июле пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что нынешняя ситуация не подталкивает Узбекистан к рассмотрению вопроса о вступлении в ОДКБ.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/gensek-odkb-uzbekistan-ne-planiruet-vstupat-v-organizatsiyu-20521440.html
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узбекистан, одкб

РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ

12:41 20.09.2021 (обновлено: 12:58 20.09.2021)
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© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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В июле пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия рассматривает Узбекистан, как надежного и верного союзника, несмотря на его приостановку участия в ОДКБ.
Об этом корреспонденту Sputnik заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на открытии конференции Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".
"Хотя Узбекистан приостановил участие в ОДКБ еще в 2012 году, мы рассматриваем эту страну как надежного и верного союзника".
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, архивное фото - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
Руденко отметил, что российско-узбекское сотрудничество, которое в последние годы развивается очень динамично, носит характер союзнического и стратегического партнерства.
И "это очень важная характеристика", добавил замминистра.
"Имеющаяся в этих отношениях основа не только на близости и понимании общих национальных интересов, но и на очень доверительном отношении между ее лидерами, между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом России Владимиром Путиным".
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, архивное фото - Sputnik Узбекистан
Андрей Руденко
Замглавы МИД РФ
В июле пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что нынешняя ситуация не подталкивает Узбекистан к рассмотрению вопроса о вступлении в ОДКБ.
Историческая справка

Пятнадцатого мая 1992 года Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал документ 24 сентября 1993-го, Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993-го. В 1999-м Узбекистан не стал продлевать свое участие в договоре.

В 2006 году Узбекистан восстановил членство в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил свое участие в организации.

Станислав Зась - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Политика
Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию
16 сентября, 14:17
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100010
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