https://uz.sputniknews.ru/20211008/populyarnaya-zona-otdyxa-piramidy-vystavlena-na-prodaju-odnim-lotom-20826619.html

Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом

Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом

В Агентстве по управлению государственными активами сообщили, что ранее внедренный процесс по продаже восьми отдельных лотов комплекса завершен. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T13:01+0500

2021-10-08T13:01+0500

2021-10-08T13:03+0500

общество

туризм

отдых

дом отдыха

чарвакское водохранилище

агентство по управлению государственными активами

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Комплекс зоны отдыха "Чорвок оромгохи" в Бостанлыкском районе Ташкентской области выставлен на продажу одним лотом, заявили в Агентстве по управлению государственными активами. В связи с этим завершился процесс по продаже восьми отдельных лотов этого объекта.Отмечается, что реализация госактивов будет осуществляться в два этапа. Сначала претенденты проходят предварительный квалификационный отбор. Для этого они должны предоставить полную документацию, необходимую для участия на торгах. Также ответственной стороной будет рассматриваться подтверждение оплаты задатка заявителями и приемлемость (неприемлемость) представленной ими бизнес-концепции с учетом соответствующих требований.На втором этапе будет оцениваться коммерческое предложение, то есть выкупная стоимость и срок оплаты, а также платежеспособность претендента. Зона отдыха "Чарвак Оромгохи" ("Пирамиды") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, образованного путем слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/v-tekuschem-godu-pustyat-s-molotka-80-gosaktivov-v-tashkente-i-tashoblasti-18373010.html

https://uz.sputniknews.ru/20200626/Zonu-otdykha-Sidzhak-prodadut-na-publichnykh-torgakh-14422428.html

чарвакское водохранилище

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туризм, отдых, дом отдыха, чарвакское водохранилище, агентство по управлению государственными активами