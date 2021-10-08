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Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом
Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом
В Агентстве по управлению государственными активами сообщили, что ранее внедренный процесс по продаже восьми отдельных лотов комплекса завершен. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T13:01+0500
2021-10-08T13:03+0500
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дом отдыха
чарвакское водохранилище
агентство по управлению государственными активами
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Комплекс зоны отдыха "Чорвок оромгохи" в Бостанлыкском районе Ташкентской области выставлен на продажу одним лотом, заявили в Агентстве по управлению государственными активами. В связи с этим завершился процесс по продаже восьми отдельных лотов этого объекта.Отмечается, что реализация госактивов будет осуществляться в два этапа. Сначала претенденты проходят предварительный квалификационный отбор. Для этого они должны предоставить полную документацию, необходимую для участия на торгах. Также ответственной стороной будет рассматриваться подтверждение оплаты задатка заявителями и приемлемость (неприемлемость) представленной ими бизнес-концепции с учетом соответствующих требований.На втором этапе будет оцениваться коммерческое предложение, то есть выкупная стоимость и срок оплаты, а также платежеспособность претендента. Зона отдыха "Чарвак Оромгохи" ("Пирамиды") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, образованного путем слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/v-tekuschem-godu-pustyat-s-molotka-80-gosaktivov-v-tashkente-i-tashoblasti-18373010.html
https://uz.sputniknews.ru/20200626/Zonu-otdykha-Sidzhak-prodadut-na-publichnykh-torgakh-14422428.html
чарвакское водохранилище
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туризм, отдых, дом отдыха, чарвакское водохранилище, агентство по управлению государственными активами

Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом

13:01 08.10.2021 (обновлено: 13:03 08.10.2021)
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© Агентство по управлению государственными активами УзбекистанаЗона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области выставлена на продажу
Зона отдыха Чорвок Оромгохи (Пирамиды) в Ташкентской области выставлена на продажу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Агентство по управлению государственными активами Узбекистана
В Агентстве по управлению государственными активами сообщили, что ранее внедренный процесс по продаже восьми отдельных лотов комплекса завершен.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Комплекс зоны отдыха "Чорвок оромгохи" в Бостанлыкском районе Ташкентской области выставлен на продажу одним лотом, заявили в Агентстве по управлению государственными активами. В связи с этим завершился процесс по продаже восьми отдельных лотов этого объекта.
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В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти
16 апреля, 16:34
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Отмечается, что реализация госактивов будет осуществляться в два этапа. Сначала претенденты проходят предварительный квалификационный отбор. Для этого они должны предоставить полную документацию, необходимую для участия на торгах. Также ответственной стороной будет рассматриваться подтверждение оплаты задатка заявителями и приемлемость (неприемлемость) представленной ими бизнес-концепции с учетом соответствующих требований.
На втором этапе будет оцениваться коммерческое предложение, то есть выкупная стоимость и срок оплаты, а также платежеспособность претендента.
Зону отдыха Сиджак - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2020
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Зону отдыха "Сиджак" продадут на публичных торгах
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Зона отдыха "Чарвак Оромгохи" ("Пирамиды") находится на территории Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны (80 км от Ташкента) на берегу Чарвакского водохранилища, образованного путем слияния трех горных рек Чаткал, Кок-Су и Пскем.
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