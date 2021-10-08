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Узбекистан "вернет к жизни" женщин, пострадавших от насилия: план уже есть
Узбекистан "вернет к жизни" женщин, пострадавших от насилия: план уже есть
В стране начали функционировать специальные центры, на которые возложены четыре ключевые задачи. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T10:57+0500
2021-10-08T10:57+0500
2021-10-08T11:06+0500
общество
насилие
женщины
защита женщин
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры, призванные усовершенствовать работу по реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, а также предотвращению самоубийств.При Министерстве по поддержке махалли и семьи созданы Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и 28 территориальных образцовых центров во всех областях страны.Центры будут работать на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности. Им разрешается привлекать психологов и волонтеров.Задачи центровУзбекистан также наладит международное сотрудничество для подготовки квалифицированных кадров, обладающих знаниями и навыками для предотвращения самоубийств среди населения.Из Государственного целевого фонда по поддержке женщин выделят средства, которые пойдут сразу на несколько целей:Минздраву, МИД, Минтруда и МВД страны даны поручения с 1 ноября наладить оперативное сотрудничество с Центрами реабилитации в своевременном выявлении, оказании помощи пострадавшим и их учете.В мае президент поручил ведомствам бесплатно лечить пострадавших, осуществлять учет совершивших насилие и восстанавливать утерянные паспорта и ID-карты жертвам, а также трудоустраивать женщин и обучать профессиям.
https://uz.sputniknews.ru/20210605/mujchiny-toje-stradayut-ot-domashnego-nasiliya---minmaxalli-i-semi-19106737.html
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насилие, женщины, защита женщин
Узбекистан "вернет к жизни" женщин, пострадавших от насилия: план уже есть
10:57 08.10.2021 (обновлено: 11:06 08.10.2021)
В стране начали функционировать специальные центры, на которые возложены четыре ключевые задачи.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Правительство Узбекистана определило меры
, призванные усовершенствовать работу по реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, а также предотвращению самоубийств.
При Министерстве по поддержке махалли и семьи созданы Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и 28 территориальных образцовых центров во всех областях страны.
Центры будут работать на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности. Им разрешается привлекать психологов и волонтеров.
Задачи центров
оказание экстренной помощи в анонимной форме женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия, а также покушавшимся на свою жизнь или склонным к совершению суицида;
содействие в получении гарантий их прав;
возвращение к нормальной жизни женщин, пытавшихся совершить суицид;
анализ конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения, причин и условий. Проведение профилактических мероприятий.
Кроме того, будет издано учебное пособие по профилактике суицидов среди женщин. Власти намерены сформировать систему адресной социально-психологической помощи.
Узбекистан также наладит международное сотрудничество для подготовки квалифицированных кадров, обладающих знаниями и навыками для предотвращения самоубийств среди населения.
Из Государственного целевого фонда по поддержке женщин выделят средства, которые пойдут сразу на несколько целей:
закупку по одному автомобилю в Республиканский и территориальные центры;
организация круглосуточного телефона доверия 1146.
Минздраву, МИД, Минтруда и МВД страны даны поручения с 1 ноября наладить оперативное сотрудничество с Центрами реабилитации в своевременном выявлении, оказании помощи пострадавшим и их учете.
В мае президент поручил ведомствам бесплатно лечить пострадавших, осуществлять учет совершивших насилие и восстанавливать утерянные паспорта и ID-карты жертвам, а также трудоустраивать женщин и обучать профессиям.