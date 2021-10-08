https://uz.sputniknews.ru/20211008/uzbekistan-pridumal-kak-pomoch-postradavshim-ot-nasiliya-jenschinam-20823241.html

Узбекистан "вернет к жизни" женщин, пострадавших от насилия: план уже есть

Узбекистан "вернет к жизни" женщин, пострадавших от насилия: план уже есть

В стране начали функционировать специальные центры, на которые возложены четыре ключевые задачи. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T10:57+0500

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общество

насилие

женщины

защита женщин

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры, призванные усовершенствовать работу по реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, а также предотвращению самоубийств.При Министерстве по поддержке махалли и семьи созданы Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и 28 территориальных образцовых центров во всех областях страны.Центры будут работать на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности. Им разрешается привлекать психологов и волонтеров.Задачи центровУзбекистан также наладит международное сотрудничество для подготовки квалифицированных кадров, обладающих знаниями и навыками для предотвращения самоубийств среди населения.Из Государственного целевого фонда по поддержке женщин выделят средства, которые пойдут сразу на несколько целей:Минздраву, МИД, Минтруда и МВД страны даны поручения с 1 ноября наладить оперативное сотрудничество с Центрами реабилитации в своевременном выявлении, оказании помощи пострадавшим и их учете.В мае президент поручил ведомствам бесплатно лечить пострадавших, осуществлять учет совершивших насилие и восстанавливать утерянные паспорта и ID-карты жертвам, а также трудоустраивать женщин и обучать профессиям.

https://uz.sputniknews.ru/20210605/mujchiny-toje-stradayut-ot-domashnego-nasiliya---minmaxalli-i-semi-19106737.html

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насилие, женщины, защита женщин