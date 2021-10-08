https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-kashkadare-uvolen-inspektor-dps--on-sel-za-rul-avto-bez-razresheniya-vladeltsa---20832065.html
В Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео
В Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео
Сотрудник правоохранительных органов нарушил положение "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T18:27+0500
2021-10-08T18:27+0500
2021-10-08T18:45+0500
общество
увольнение
губдд
дпс
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области уволен инспектор ДПС, севший за руль чужого автомобиля без разрешения владельца, заявили в ГУБДД МВД Узбекистана. "Сотрудник ДПС Яккабагского района З. Хусанов освобожден от занимаемой должности за нарушение положения "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и использования специальных устройств"", - информирует пресс-служба правоохранительного ведомства. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как сотрудник ДПС сел в салон машины без разрешения автовладельца и лично отвез ее на штрафную стоянку.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-djizakskoy-oblasti-uvolen-inspektor-dps-za-netsenzurnuyu-bran-s-voditelem-19091696.html
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увольнение, губдд, дпс
В Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео
18:27 08.10.2021 (обновлено: 18:45 08.10.2021)
Сотрудник правоохранительных органов нарушил положение "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и использования специальных устройств".
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
В Кашкадарьинской области уволен инспектор ДПС, севший за руль чужого автомобиля без разрешения владельца, заявили
в ГУБДД МВД Узбекистана.
"Сотрудник ДПС Яккабагского района З. Хусанов освобожден от занимаемой должности за нарушение положения "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и использования специальных устройств"", - информирует пресс-служба правоохранительного ведомства.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как сотрудник ДПС сел в салон машины без разрешения автовладельца и лично отвез ее на штрафную стоянку.