https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-kashkadare-uvolen-inspektor-dps--on-sel-za-rul-avto-bez-razresheniya-vladeltsa---20832065.html

В Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео

В Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео

Сотрудник правоохранительных органов нарушил положение "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T18:27+0500

2021-10-08T18:27+0500

2021-10-08T18:45+0500

общество

увольнение

губдд

дпс

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области уволен инспектор ДПС, севший за руль чужого автомобиля без разрешения владельца, заявили в ГУБДД МВД Узбекистана. "Сотрудник ДПС Яккабагского района З. Хусанов освобожден от занимаемой должности за нарушение положения "О порядке взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и использования специальных устройств"", - информирует пресс-служба правоохранительного ведомства. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как сотрудник ДПС сел в салон машины без разрешения автовладельца и лично отвез ее на штрафную стоянку.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-djizakskoy-oblasti-uvolen-inspektor-dps-za-netsenzurnuyu-bran-s-voditelem-19091696.html

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увольнение, губдд, дпс