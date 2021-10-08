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В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа
В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа
В этом осенне-зимнем периоде юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T20:24+0500
2021-10-08T20:24+0500
общество
хищение
министерство энергетики узбекистана
газ
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Минэнерго провели проверку и выяснили, что всего за четыре дня — с 20 по 24 сентября этого года — было похищено более 1,37 млн кубометров природного газа. Этого количества "голубого топлива" хватило для того, чтобы в течение целого дня обеспечивать около 130 тысяч домохозяйств.Чаще всего воровали газ в Хорезмской, Ферганской и Ташкентской областях, отметила глава пресс-службы ведомства.Была озвучена и статистика хищений по стране за прошедшие 9 месяцев с начала года. В общей сложности 2 535 раз пользователи нарушали закон, используя природный газ незаконно. В итоге объем хищения составил 86 миллионов 923 тысячи кубометров или 77 миллиардов сумов.За эти деньги можно было бы в течение года бесперебойно снабжать 40 тысяч домохозяйств, подчеркнули в Минэнерго.Рассказали также о планах на предстоящий осенне-зимний период — в этом году улучшат газоснабжение 283 тысяч домохозяйств. Юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом сезоне.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html
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хищение, министерство энергетики узбекистана, газ

В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа

20:24 08.10.2021
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСчетчик газа
Счетчик газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
В этом осенне-зимнем периоде юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Минэнерго провели проверку и выяснили, что всего за четыре дня — с 20 по 24 сентября этого года — было похищено более 1,37 млн кубометров природного газа. Этого количества "голубого топлива" хватило для того, чтобы в течение целого дня обеспечивать около 130 тысяч домохозяйств.
Чаще всего воровали газ в Хорезмской, Ферганской и Ташкентской областях, отметила глава пресс-службы ведомства.
Была озвучена и статистика хищений по стране за прошедшие 9 месяцев с начала года. В общей сложности 2 535 раз пользователи нарушали закон, используя природный газ незаконно. В итоге объем хищения составил 86 миллионов 923 тысячи кубометров или 77 миллиардов сумов.
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За эти деньги можно было бы в течение года бесперебойно снабжать 40 тысяч домохозяйств, подчеркнули в Минэнерго.
Рассказали также о планах на предстоящий осенне-зимний период — в этом году улучшат газоснабжение 283 тысяч домохозяйств. Юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом сезоне.
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