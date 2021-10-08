https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-minenergo-byut-trevogu-iz-za-uchastivshixsya-sluchaev-xischeniya-prirodnogo-gaza-20833838.html

В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа

В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа

В этом осенне-зимнем периоде юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T20:24+0500

2021-10-08T20:24+0500

2021-10-08T20:24+0500

общество

хищение

министерство энергетики узбекистана

газ

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Минэнерго провели проверку и выяснили, что всего за четыре дня — с 20 по 24 сентября этого года — было похищено более 1,37 млн кубометров природного газа. Этого количества "голубого топлива" хватило для того, чтобы в течение целого дня обеспечивать около 130 тысяч домохозяйств.Чаще всего воровали газ в Хорезмской, Ферганской и Ташкентской областях, отметила глава пресс-службы ведомства.Была озвучена и статистика хищений по стране за прошедшие 9 месяцев с начала года. В общей сложности 2 535 раз пользователи нарушали закон, используя природный газ незаконно. В итоге объем хищения составил 86 миллионов 923 тысячи кубометров или 77 миллиардов сумов.За эти деньги можно было бы в течение года бесперебойно снабжать 40 тысяч домохозяйств, подчеркнули в Минэнерго.Рассказали также о планах на предстоящий осенне-зимний период — в этом году улучшат газоснабжение 283 тысяч домохозяйств. Юридическим потребителям будет поставлено 18 миллиардов кубометров природного газа, а населению — 11 миллиардов кубометров, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом сезоне.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html

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хищение, министерство энергетики узбекистана, газ