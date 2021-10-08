https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otkroyut-mobilnye-punkty-sbora-musora-20824779.html

В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото

В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото

Изначально передвижные полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон". 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

сбор мусора

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Мобильные пункты сбора мусора появятся в Янгихаетском районе столицы, заявили в местной администрации. По данным хокимията, главное преимущество таких передвижных объектов состоит в том, что их можно перемещать в различные места. Изначально эти полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон".В администрации отметили, что теперь местные жители смогут выбрасывать бытовые отходы в спецконтейнеры, чтобы сохранить чистоту окружающей среды. В декабре прошлого года столичные власти объявили, что до 2023-го все районы Ташкента будут охвачены системой раздельного сбора отходов. Начиная с 2021 года потребителей уже обеспечили бесплатными цветными контейнерами и перерабатываемыми пакетами.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/ekologichnyy-proekt-v-tashkente-otkrylas-tochka-hashar-week-joy-sergeli-17806646.html

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ташкент, сбор мусора