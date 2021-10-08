https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otkroyut-mobilnye-punkty-sbora-musora-20824779.html
В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото
В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото
Изначально передвижные полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон". 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T12:05+0500
2021-10-08T12:05+0500
2021-10-08T12:07+0500
общество
ташкент
сбор мусора
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Мобильные пункты сбора мусора появятся в Янгихаетском районе столицы, заявили в местной администрации. По данным хокимията, главное преимущество таких передвижных объектов состоит в том, что их можно перемещать в различные места. Изначально эти полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон".В администрации отметили, что теперь местные жители смогут выбрасывать бытовые отходы в спецконтейнеры, чтобы сохранить чистоту окружающей среды. В декабре прошлого года столичные власти объявили, что до 2023-го все районы Ташкента будут охвачены системой раздельного сбора отходов. Начиная с 2021 года потребителей уже обеспечили бесплатными цветными контейнерами и перерабатываемыми пакетами.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/ekologichnyy-proekt-v-tashkente-otkrylas-tochka-hashar-week-joy-sergeli-17806646.html
ташкент
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ташкент, сбор мусора
В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото
12:05 08.10.2021 (обновлено: 12:07 08.10.2021)
Изначально передвижные полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон".
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Мобильные пункты сбора мусора появятся в Янгихаетском районе столицы, заявили
в местной администрации.
По данным хокимията, главное преимущество таких передвижных объектов состоит в том, что их можно перемещать в различные места. Изначально эти полигоны планировалось создать в махаллях "Янги Чоштепа" и "Навкирон".
В администрации отметили, что теперь местные жители смогут выбрасывать бытовые отходы в спецконтейнеры, чтобы сохранить чистоту окружающей среды.
В декабре прошлого года столичные власти объявили
, что до 2023-го все районы Ташкента будут охвачены системой раздельного сбора отходов. Начиная с 2021 года потребителей уже обеспечили бесплатными цветными контейнерами и перерабатываемыми пакетами.