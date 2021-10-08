https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-usm-alishera-usmanova-obyavili-o-prodaje-texnologichnoy-kompanii-iks-xolding-20831281.html

В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"

В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"

По словам генерального директора компании Ивана Стрешинского, сделку планируется провести в течение шести месяцев. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T17:34+0500

2021-10-08T17:34+0500

2021-10-08T18:23+0500

общество

алишер усманов

холдинг

компания

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. USM продаст технологическую компанию "ИКС-холдинг", заявил гендиректор компании Иван Стрешинский в интервью изданию "Коммерсантъ". По его словам, в ходе реорганизации USM сохранит только активы, необходимые для телекома. Основателю "ИКС- холдинга" Антону Черепенникову будет продана та часть компании, которая отвечает за выпуск оборудования и ряд IT-активов."Антон перестанет быть руководителем "ЮэСэМ телекома", но останется в "МегаФоне" как независимый директор", - добавил гендиректор USM.Кроме того он отметил, что цели по объединению "МегаФона" и "ИКС-холдинга" в субхолдинг "ЮСМ-Телеком" были полностью выполнены.Сделку планируется провести в течение шести месяцев, заключил Стрешинский.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-sozdano-sovmestnoe-predpriyatie-s-aktivami-usm-i-megafon--20720644.html

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алишер усманов, холдинг, компания