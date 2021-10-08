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В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"
В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"
По словам генерального директора компании Ивана Стрешинского, сделку планируется провести в течение шести месяцев. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T17:34+0500
2021-10-08T18:23+0500
общество
алишер усманов
холдинг
компания
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. USM продаст технологическую компанию "ИКС-холдинг", заявил гендиректор компании Иван Стрешинский в интервью изданию "Коммерсантъ". По его словам, в ходе реорганизации USM сохранит только активы, необходимые для телекома. Основателю "ИКС- холдинга" Антону Черепенникову будет продана та часть компании, которая отвечает за выпуск оборудования и ряд IT-активов."Антон перестанет быть руководителем "ЮэСэМ телекома", но останется в "МегаФоне" как независимый директор", - добавил гендиректор USM.Кроме того он отметил, что цели по объединению "МегаФона" и "ИКС-холдинга" в субхолдинг "ЮСМ-Телеком" были полностью выполнены.Сделку планируется провести в течение шести месяцев, заключил Стрешинский.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-sozdano-sovmestnoe-predpriyatie-s-aktivami-usm-i-megafon--20720644.html
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алишер усманов, холдинг, компания

В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"

17:34 08.10.2021 (обновлено: 18:23 08.10.2021)
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© Пресс-служба "ИКС Холдинга"Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме"
Российский ИКС Холдинг примет участие в Иннопроме - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Пресс-служба "ИКС Холдинга"
По словам генерального директора компании Ивана Стрешинского, сделку планируется провести в течение шести месяцев.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. USM продаст технологическую компанию "ИКС-холдинг", заявил гендиректор компании Иван Стрешинский в интервью изданию "Коммерсантъ".

Аффилированность между "ИКС-холдингом" и "МегаФоном" в определенной степени вредит бизнесу первого. Мы считаем, что холдинг должен развиваться независимо. Стратегически это самостоятельное направление.

Иван Стрешинский
Генеральный директор холдинга USM
По его словам, в ходе реорганизации USM сохранит только активы, необходимые для телекома. Основателю "ИКС- холдинга" Антону Черепенникову будет продана та часть компании, которая отвечает за выпуск оборудования и ряд IT-активов.
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"Антон перестанет быть руководителем "ЮэСэМ телекома", но останется в "МегаФоне" как независимый директор", - добавил гендиректор USM.
Кроме того он отметил, что цели по объединению "МегаФона" и "ИКС-холдинга" в субхолдинг "ЮСМ-Телеком" были полностью выполнены.
Сделку планируется провести в течение шести месяцев, заключил Стрешинский.
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