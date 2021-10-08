https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-usm-alishera-usmanova-obyavili-o-prodaje-texnologichnoy-kompanii-iks-xolding-20831281.html
В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"
В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"
По словам генерального директора компании Ивана Стрешинского, сделку планируется провести в течение шести месяцев. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T17:34+0500
2021-10-08T17:34+0500
2021-10-08T18:23+0500
общество
алишер усманов
холдинг
компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18117960_0:0:1680:945_1920x0_80_0_0_3d1344b53ee23178536c1c263788b684.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. USM продаст технологическую компанию "ИКС-холдинг", заявил гендиректор компании Иван Стрешинский в интервью изданию "Коммерсантъ". По его словам, в ходе реорганизации USM сохранит только активы, необходимые для телекома. Основателю "ИКС- холдинга" Антону Черепенникову будет продана та часть компании, которая отвечает за выпуск оборудования и ряд IT-активов."Антон перестанет быть руководителем "ЮэСэМ телекома", но останется в "МегаФоне" как независимый директор", - добавил гендиректор USM.Кроме того он отметил, что цели по объединению "МегаФона" и "ИКС-холдинга" в субхолдинг "ЮСМ-Телеком" были полностью выполнены.Сделку планируется провести в течение шести месяцев, заключил Стрешинский.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-sozdano-sovmestnoe-predpriyatie-s-aktivami-usm-i-megafon--20720644.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18117960_210:0:1470:945_1920x0_80_0_0_fc1b67b6c7675619d9a44f7830dbc42e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
алишер усманов, холдинг, компания
В USM Алишера Усманова объявили о продаже технологичной компании "ИКС-холдинг"
17:34 08.10.2021 (обновлено: 18:23 08.10.2021)
По словам генерального директора компании Ивана Стрешинского, сделку планируется провести в течение шести месяцев.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
USM продаст технологическую компанию "ИКС-холдинг", заявил гендиректор компании Иван Стрешинский в интервью изданию "Коммерсантъ"
.
Аффилированность между "ИКС-холдингом" и "МегаФоном" в определенной степени вредит бизнесу первого. Мы считаем, что холдинг должен развиваться независимо. Стратегически это самостоятельное направление.
Иван Стрешинский
Генеральный директор холдинга USM
По его словам, в ходе реорганизации USM сохранит только активы, необходимые для телекома. Основателю "ИКС- холдинга" Антону Черепенникову будет продана та часть компании, которая отвечает за выпуск оборудования и ряд IT-активов.
"Антон перестанет быть руководителем "ЮэСэМ телекома", но останется в "МегаФоне" как независимый директор", - добавил гендиректор USM.
Кроме того он отметил, что цели по объединению "МегаФона" и "ИКС-холдинга" в субхолдинг "ЮСМ-Телеком" были полностью выполнены.
Сделку планируется провести в течение шести месяцев, заключил Стрешинский.