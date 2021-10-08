https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-uzbekistane-ochistnye-soorujeniya-stoimostyu-18-mlrd-prodali-za-25-mln-20834528.html

В Узбекистане очистные сооружения стоимостью 1,8 млрд продали за 25 млн

В Узбекистане очистные сооружения стоимостью 1,8 млрд продали за 25 млн

В АО "Узсувтаноат" за 9 месяцев текущего года раскрыты сотни нарушений на миллардные суммы 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T22:25+0500

2021-10-08T22:25+0500

2021-10-08T22:25+0500

общество

узбекистан

коррупция

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ТАШКЕНТ, 8 октября - Sputnik. В Наманганской области бывшие руководители продали водоочистные сооружения стоимостью 1,8 миллиарда сумов за 25,2 миллиона. Об этом корреспонденту Sputnik Uzbekistan сообщили в Отделе комплаенс-контроля Акционерного общества.Сооружения в Уйчинском районе были проданы с аукциона без согласия единственного учредителя за счет утилизации. Реальная стоимость построек - 1,8 миллиарда сумов.Также в этом году выявлено 109 финансовых ошибок и коррупционных нарушений со стороны обществ с ограниченной ответственностью на 9,1 млрд сумов. На сегодняшний день по 55 случаям возвращено государственное имущество на сумму свыше 3 миллиардов сумов. Еще в 42 случаях документы были направлены в правоохранительные органы для взыскания финансового ущерба на общую сумму 7,4 млрд сумов.Сотрудники Отдела комплаенс-контроля также изучили 1397 договор о закупке товаров и материалов. Выявлено, что в 587 случаях договора заключались напрямую, в нарушение закона "О государственных закупках". Сумма ущерба составила 15,1 миллиарда сумов.Кроме того, в течение указанного периода было выявлено 36 случаев конфликта интересов, из которых 23 были устранены, а 2 были переданы в местные комиссии по этике для принятия мер.Из 89 жалоб физических и юридических лиц, связанных с коррупцией, 85 были рассмотрены департаментом, а 4 находятся в процессе рассмотрения.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistan-podvergnet-antikorruptsionnomu-dosmotru-svoe-zakonodatelstvo-20805417.html

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узбекистан, коррупция