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В Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов
В Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов
Специальные проектные группы, созданные при каждом хокимияте районов и городов, будут анализировать незадействованные возможности для бизнеса. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T19:24+0500
2021-10-08T19:24+0500
экономика
инвестиции
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане разработали механизм, благодаря которому можно увеличить объем привлекаемых инвестиций и нарастить экспорт. Он построен на основе системного подхода к процессам разработки, поиска источников финансирования и реализации инвестиционных проектов, а также последующего мониторинга деятельности запущенных предприятий и промышленных объектов. Об этом рассказали в ходе заседание Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций. На встрече присутствовал и заместитель премьер-министра Узбекистана, глава МИВТ Сардор Умурзаков.В рамках нового механизма при хокимиятах районов и городов создадут проектные группы, которые будут анализировать имеющиеся незадействованные возможности, речь — о неиспользуемых земельных участках, зданиях и сооружениях, природных и инфраструктурных ресурсах. Используя результаты анализа, проектные группы будут разрабатывать стратегии и концепции развития районов и городов. Координировать проектные группы будет проектный офис при Агентстве стратегического развития Узбекистана.Отбор инвесторов и источников финансирования проектов будет осуществляться среди местных предпринимателей и иностранных компаний. При этом предусматривается возможность оказания предпринимателям финансового содействия в реализации крупных проектов за счет привлечения ресурсов Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-ob-inostrannyx-investitsiyax-kajdyy-dollar-doljen-prinosit-strane-polzu-19407507.html
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инвестиции, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

В Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов

19:24 08.10.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКалькулятор и купюры американских долларов
Калькулятор и купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Специальные проектные группы, созданные при каждом хокимияте районов и городов, будут анализировать незадействованные возможности для бизнеса.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане разработали механизм, благодаря которому можно увеличить объем привлекаемых инвестиций и нарастить экспорт. Он построен на основе системного подхода к процессам разработки, поиска источников финансирования и реализации инвестиционных проектов, а также последующего мониторинга деятельности запущенных предприятий и промышленных объектов.
Об этом рассказали в ходе заседание Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций. На встрече присутствовал и заместитель премьер-министра Узбекистана, глава МИВТ Сардор Умурзаков.
В рамках нового механизма при хокимиятах районов и городов создадут проектные группы, которые будут анализировать имеющиеся незадействованные возможности, речь — о неиспользуемых земельных участках, зданиях и сооружениях, природных и инфраструктурных ресурсах.
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Используя результаты анализа, проектные группы будут разрабатывать стратегии и концепции развития районов и городов.
Координировать проектные группы будет проектный офис при Агентстве стратегического развития Узбекистана.
Отбор инвесторов и источников финансирования проектов будет осуществляться среди местных предпринимателей и иностранных компаний. При этом предусматривается возможность оказания предпринимателям финансового содействия в реализации крупных проектов за счет привлечения ресурсов Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.
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