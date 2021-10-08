https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-uzbekistane-razrabotali-mexanizm-stimulirovaniya-mestnyx-investorov-20832941.html

В Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов

В Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов

Специальные проектные группы, созданные при каждом хокимияте районов и городов, будут анализировать незадействованные возможности для бизнеса. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T19:24+0500

2021-10-08T19:24+0500

2021-10-08T19:24+0500

экономика

инвестиции

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане разработали механизм, благодаря которому можно увеличить объем привлекаемых инвестиций и нарастить экспорт. Он построен на основе системного подхода к процессам разработки, поиска источников финансирования и реализации инвестиционных проектов, а также последующего мониторинга деятельности запущенных предприятий и промышленных объектов. Об этом рассказали в ходе заседание Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций. На встрече присутствовал и заместитель премьер-министра Узбекистана, глава МИВТ Сардор Умурзаков.В рамках нового механизма при хокимиятах районов и городов создадут проектные группы, которые будут анализировать имеющиеся незадействованные возможности, речь — о неиспользуемых земельных участках, зданиях и сооружениях, природных и инфраструктурных ресурсах. Используя результаты анализа, проектные группы будут разрабатывать стратегии и концепции развития районов и городов. Координировать проектные группы будет проектный офис при Агентстве стратегического развития Узбекистана.Отбор инвесторов и источников финансирования проектов будет осуществляться среди местных предпринимателей и иностранных компаний. При этом предусматривается возможность оказания предпринимателям финансового содействия в реализации крупных проектов за счет привлечения ресурсов Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-ob-inostrannyx-investitsiyax-kajdyy-dollar-doljen-prinosit-strane-polzu-19407507.html

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инвестиции, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана