https://uz.sputniknews.ru/20211009/kak-idet-podgotovka-k-vyboram-prezidenta-v-uzbekistane--chestnyy-obzor-obse-20835022.html

Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ

Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ

Миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала промежуточный мониторинг на выборах в республике. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T10:30+0500

2021-10-09T10:30+0500

2021-10-09T13:19+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

бдипч обсе

обсе

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечает активную избирательную кампанию по выборам президента Узбекистана в регионах и соцсетях. Об этом говорится в промежуточном мониторинге миссии на выборах. По данным мониторинга, платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе. "На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", — подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ. В отчете отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования, а ряд принятых изменений отвечает предыдущим рекомендациям БДИПЧ. Миссия также положительно оценила обеспечение избирательных прав инвалидов и равные возможности для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиёев. БДИПЧ ОБСЕ вновь, как и в 2016 году направила полномасштабную миссию на выборы главы Узбекистана. В ее состав входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 28 долгосрочных. Также ожидается участие до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Ее возглавил Оуэн Мерфи.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/kto-i-kak-obespechit-bezopasnost-na-prezidentskix-vyborax-v-uzbekistane-20814164.html

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президентские выборы в узбекистане, бдипч обсе, обсе, выборы президента