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Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
Миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала промежуточный мониторинг на выборах в республике. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T10:30+0500
2021-10-09T10:30+0500
2021-10-09T13:19+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
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обсе
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечает активную избирательную кампанию по выборам президента Узбекистана в регионах и соцсетях. Об этом говорится в промежуточном мониторинге миссии на выборах. По данным мониторинга, платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе. "На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", — подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ. В отчете отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования, а ряд принятых изменений отвечает предыдущим рекомендациям БДИПЧ. Миссия также положительно оценила обеспечение избирательных прав инвалидов и равные возможности для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиёев. БДИПЧ ОБСЕ вновь, как и в 2016 году направила полномасштабную миссию на выборы главы Узбекистана. В ее состав входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 28 долгосрочных. Также ожидается участие до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Ее возглавил Оуэн Мерфи.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/kto-i-kak-obespechit-bezopasnost-na-prezidentskix-vyborax-v-uzbekistane-20814164.html
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президентские выборы в узбекистане, бдипч обсе, обсе, выборы президента
Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
10:30 09.10.2021 (обновлено: 13:19 09.10.2021)
Миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала промежуточный мониторинг на выборах в республике.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечает активную избирательную кампанию по выборам президента Узбекистана в регионах и соцсетях.
Об этом говорится в промежуточном мониторинге
миссии на выборах.
"Избирательная кампания проводится во всех регионах, она также хорошо прослеживается в социальных сетях", — следует из отчета.
По данным мониторинга, платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе.
"На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", — подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ.
В отчете отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования, а ряд принятых изменений отвечает предыдущим рекомендациям БДИПЧ.
Миссия также положительно оценила обеспечение избирательных прав инвалидов и равные возможности для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий.
"На сегодняшний день ЦИК жалоб не получала, были получены лишь запросы от избирателей о предоставлении информации по организационным аспектам избирательного процесса", — добавили в БДИПЧ ОБСЕ.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиёев.
БДИПЧ ОБСЕ вновь, как и в 2016 году направила полномасштабную миссию на выборы главы Узбекистана.
В ее состав входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 28 долгосрочных. Также ожидается участие до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Ее возглавил Оуэн Мерфи.