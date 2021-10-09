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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/kak-idet-podgotovka-k-vyboram-prezidenta-v-uzbekistane--chestnyy-obzor-obse-20835022.html
Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
Миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала промежуточный мониторинг на выборах в республике. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T10:30+0500
2021-10-09T13:19+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
бдипч обсе
обсе
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечает активную избирательную кампанию по выборам президента Узбекистана в регионах и соцсетях. Об этом говорится в промежуточном мониторинге миссии на выборах. По данным мониторинга, платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе. "На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", — подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ. В отчете отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования, а ряд принятых изменений отвечает предыдущим рекомендациям БДИПЧ. Миссия также положительно оценила обеспечение избирательных прав инвалидов и равные возможности для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиёев. БДИПЧ ОБСЕ вновь, как и в 2016 году направила полномасштабную миссию на выборы главы Узбекистана. В ее состав входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 28 долгосрочных. Также ожидается участие до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Ее возглавил Оуэн Мерфи.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/kto-i-kak-obespechit-bezopasnost-na-prezidentskix-vyborax-v-uzbekistane-20814164.html
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президентские выборы в узбекистане, бдипч обсе, обсе, выборы президента

Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ

10:30 09.10.2021 (обновлено: 13:19 09.10.2021)
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© Pixabay / LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
Миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала промежуточный мониторинг на выборах в республике.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечает активную избирательную кампанию по выборам президента Узбекистана в регионах и соцсетях.
Об этом говорится в промежуточном мониторинге миссии на выборах.

"Избирательная кампания проводится во всех регионах, она также хорошо прослеживается в социальных сетях", — следует из отчета.

По данным мониторинга, платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе.
"На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", — подчеркнули в БДИПЧ ОБСЕ.
В отчете отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования, а ряд принятых изменений отвечает предыдущим рекомендациям БДИПЧ.
Миссия также положительно оценила обеспечение избирательных прав инвалидов и равные возможности для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий.
"На сегодняшний день ЦИК жалоб не получала, были получены лишь запросы от избирателей о предоставлении информации по организационным аспектам избирательного процесса", — добавили в БДИПЧ ОБСЕ.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиёев.
БДИПЧ ОБСЕ вновь, как и в 2016 году направила полномасштабную миссию на выборы главы Узбекистана.
В ее состав входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 28 долгосрочных. Также ожидается участие до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Ее возглавил Оуэн Мерфи.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Кто и как обеспечит безопасность на президентских выборах в Узбекистане
7 октября, 15:27
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