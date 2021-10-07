https://uz.sputniknews.ru/20211007/kto-i-kak-obespechit-bezopasnost-na-prezidentskix-vyborax-v-uzbekistane-20814164.html

Кто и как обеспечит безопасность на президентских выборах в Узбекистане

Кто и как обеспечит безопасность на президентских выборах в Узбекистане

Поддержанием общественного порядка на президентских выборах в Узбекистане будут заниматься сотрудники МВД и Нацгвардии. При этом они не должны нарушать права и... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T15:27+0500

2021-10-07T15:27+0500

2021-10-07T15:31+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

мвд

цик узбекистана

избирательные участки

безопасность

нацгвардия

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Вопросы поддержания общественного порядка во время выборов президента Узбекистана обсудили в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии.Как отмечается, этим будут заниматься Министерство внутренних дел и Национальная гвардия. Соответствующие задачи возложена на ведомства постановлением главы государства.Сотрудники, на которых будет возложена данная ответственность, должны осуществлять свою деятельность во взаимодействии с избирательными комиссиями. В первую очередь, они отвечают за поддержание общественного порядка. При этом не должны нарушать права избирателей на тайное голосование, равенства и свободы выражения мнений, а также законных интересов, права и свободы участников избирательного процесса.Вместе с тем, они обеспечивают охрану помещений, в которых хранятся бюллетени для голосования, с момента их получения. Также, они ответственны за сохранность документов с результатами выборов при перевозке. Делается это под наблюдением членов окружных и участковых избирательных комиссий.Что касается того, чего не имеют право делать правоохранители на выборах, так это каким-либо образом влиять на избирателей, наблюдателей и других участников избирательного процесса. В связи с этим им запрещается находиться в кабине для голосования, когда человек ставит свою отметку в бюллетене, равно как и оказывать какую-либо помощь при этом.Также, им нельзя распространять агитационные материалы или литературу, какими бы они ни были. Нельзя расспрашивать за кого отдали свои голоса люди, вмешиваться в деятельность избирательной комиссии, в том числе присутствовать на ее заседаниях, при опечатке урн для голосования, их вскрытии и подсчете голосов.Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В них участвуют представители всех пяти политических партий, официально действующих в стране.Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Политики уже провели встречи с гражданами в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях. На них они представляют свои предвыборные программы, а также отвечают на вопросы избирателей, говорят о важности политического мероприятия и призывают их принимать активное участие в выборах.

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узбекистан, мвд, цик узбекистана, избирательные участки, безопасность, нацгвардия