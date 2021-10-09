https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html

Медицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"

Медицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"

Власти озвучили цели и основные направления новой стратегии "E-Health-2025", призванной усовершенствовать медицину в стране. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T12:55+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана разработал Стратегию цифровизации системы здравоохранения на 2021–2025 годы (E-Health-2025).Сегодня в системе электронного здравоохранения республике наблюдается ряд серьезных недостатков. Во-первых, нет единой системы идентификации медицинских работников и медучреждений, а также единой базы данных пациентов. Во-вторых, имеются системные недостатки в подготовке квалифицированных медицинских кадров в области информационных и коммуникационных технологий. К тому же, нет возможности обмена опытом между врачами областей и республиканских специализированных центров.В-третьих, нет доступа к информации о здоровье населения и доступа к записям медицинских данных в электронном виде. А у поставщика услуг нет возможности удаленно контролировать состояние клиента или диагностические данные. Также отсутствуют качественные данные из-за низкой доступности результатов диагностических тестов.Наряду с этим, отсутствует система контроля за перемещением лекарств, выдаваемых пациентам и продаваемых в аптеках.Цель и основные направления стратегии "E-Health-2025"Цель стратегии — создать достаточные условия для использования всех услуг здравоохранения за счет повсеместного внедрения современных информационных и коммуникационных технологий.В первую очередь, необходимо укрепить нормативно-правовую базу цифровой системы здравоохранения и модель ее финансирования. Также важным условием является повышение квалификации медперсонала по использованию цифровых технологий.Создание единой платформы и стандартизированных систем обмена информацией расширит возможности медучреждений принимать обоснованные решения."E-Health-2025" предусматривает разработку и внедрение следующих компонентов:В Узбекистане проделана большая работа по оцифровке системы здравоохранения. В частности, созданы информационные системы "Рождение и смерть", "Электронный документооборот", "Пациент", "Вакцинация", "Психиатрический и наркологический диспансер", "103 — скорая помощь, "СПИД".

https://uz.sputniknews.ru/20200817/Apteki-Uzbekistana-sozdayut-iskusstvennyy-defitsit-na-lekarstva-ot-COVID-19-14789468.html

https://uz.sputniknews.ru/20210524/pilotnyy-meditsinskiy-klaster-poyavitsya-v-gulistane-18881168.html

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