Общество
Медицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"
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Власти озвучили цели и основные направления новой стратегии "E-Health-2025", призванной усовершенствовать медицину в стране.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана разработал Стратегию цифровизации системы здравоохранения на 2021–2025 годы (E-Health-2025).
Сегодня в системе электронного здравоохранения республике наблюдается ряд серьезных недостатков.
Во-первых, нет единой системы идентификации медицинских работников и медучреждений, а также единой базы данных пациентов.
Существующие информационные системы используются на разных языках программирования и сложно интегрированы друг с другом, а единой платформы не существует. Также отсутствует единый стандарт и программный продукт, обеспечивающий обмен информацией между населением и медучреждениями.
Во-вторых, имеются системные недостатки в подготовке квалифицированных медицинских кадров в области информационных и коммуникационных технологий. К тому же, нет возможности обмена опытом между врачами областей и республиканских специализированных центров.
В-третьих, нет доступа к информации о здоровье населения и доступа к записям медицинских данных в электронном виде. А у поставщика услуг нет возможности удаленно контролировать состояние клиента или диагностические данные. Также отсутствуют качественные данные из-за низкой доступности результатов диагностических тестов.
Наряду с этим, отсутствует система контроля за перемещением лекарств, выдаваемых пациентам и продаваемых в аптеках.
17 августа 2020, 17:35
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Цель и основные направления стратегии "E-Health-2025"
Цель стратегии — создать достаточные условия для использования всех услуг здравоохранения за счет повсеместного внедрения современных информационных и коммуникационных технологий.
В первую очередь, необходимо укрепить нормативно-правовую базу цифровой системы здравоохранения и модель ее финансирования. Также важным условием является повышение квалификации медперсонала по использованию цифровых технологий.
Создание единой платформы и стандартизированных систем обмена информацией расширит возможности медучреждений принимать обоснованные решения.
"E-Health-2025" предусматривает разработку и внедрение следующих компонентов:
Единая платформа информационной системы здравоохранения, которая интегрирована с информационными системами государственных и негосударственых медучреждений;
Цифровизация первичной системы, которая позволяет подключать пациентов к семейным врачам, регистрировать прием;
Информационная система "Государственный фонд медицинского страхования";
Национальная информационная система "Обмен диагностическими изображениями и телерадиология (e-emaging)";
"Система архива диагностических изображений" в медицинских учреждениях;
Услуги "Межведомственной телемедицины";
Единая система управления скорой медицинской помощью центра "103" в регионах;
Информационная система "Учет и контроль фармацевтической продукции";
Информационные системы "Лаборатория", "Электронный рецепт";
Платформа "E-learning" для повышения квалификации и обучения медкадров;
Стандартизированная "Система планирования институциональных ресурсов" для государственных медучреждений;
Электронная система паспортов здоровья матери и ребенка;
Виртуальный помощник (сервисы чат-бота) для консультирования пациентов через мобильные приложения и Интернет.
В Узбекистане проделана большая работа по оцифровке системы здравоохранения.
В частности, созданы информационные системы "Рождение и смерть", "Электронный документооборот", "Пациент", "Вакцинация", "Психиатрический и наркологический диспансер", "103 — скорая помощь, "СПИД".
24 мая, 16:50
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